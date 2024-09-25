Лучшая подруга Камалы Гаррис: кто такая Лорен Пауэлл Джобс и какую роль самая богатая женщина Кремниевой Долины сыграла в предстоящих выборах США

Борьба за пост президента США между Камалой Харрис и Дональдом Трампом ожесточенная. Но, похоже, у женщины есть более высокие шансы одержать победу благодаря большому количеству знакомств и поддержке инфлюенсеров. Так, вдова известного предпринимателя и соучредителя Apple Стива Джобса – Лорен Пауэл Джобс – за последние 20 лет стала одним из важнейших доверенных лиц Харрис.

Видео дня

Благодаря ей кандидат в президенты стала широко известна в Америке еще до своей должности вице-президента США. Самая богатая женщина знаменитой Кремниевой Долины – Лорен Пауэл – предоставляла Камале Харрис консультации и деньги, чтобы создать устойчивую карьерную почву под ногами, пишет New York Times.

Инсайдеры сообщают медиа, что она тайно внесла миллионы долларов в организацию, поддерживающую Камилу Харрис в президентской гонке. Еще одним вкладом Лорен Пауэл Джобс в политику стала помощь женщине "вывести господина Байдена из гонки, что расчистило путь для победы Харрис".

"У Лорен есть способность к дружбе, особенно с давними друзьями – она отдана своему клану. Камала Харрис принадлежит к этому кругу друзей", – говорил Дэвид Брэдли, продавший журнал The Atlantic компании Emerson Collective, которой владеет Пауэл Джобс.

Как пишет источник, Пауэлл Джобс пожертвовала 500 долларов на первую кандидатуру Харрис на должность окружного прокурора Сан-Франциско в 2003 году. "Она была полезна в начале карьеры Камалы", – объясняла активистка Андреа Дью Стил.

Камала Харрис и Лорен Поуэлл Джобс настолько тесно дружили, что часто посещали семейные вечеринки и мероприятия в ограниченном кругу людей. "Несмотря на то, что карьера Харрис привела ее в Сакраменто и Вашингтон, они вместе ездили в личные поездки, причем Харрис иногда летала на частном самолете Пауэлл Джобс", – сообщает New York Times.

Президентская кампания Камалы Харрис действительно началась не с 2024 года, а еще с 2017-го. Во время интервью ее подруга Лорен Пауэл Джобс вопрос журналиста о своем возможном баллотировании в лидеры США в 2020 году "превратила в возможность продвигать Харрис, тогда только что избранного сенатора от Калифорнии".

Уже в то время супруга покойного Стива Джобса агитировала: "Я голосую за нее".

В тот период, когда Камала Харрис занимала должность вице-президента Лорен Пауэлл, имела напряженные отношения с тогдашним президентом Джо Байденом. Женщина не верила, что 81-летнему политику удастся снова победить в гонке, поэтому ее целью было сделать так, чтобы демократы не уступили республиканцам, возглавляемым Дональдом Трампом.

"Поскольку Байден настаивал на том, что он не выйдет из гонки, Харрис тихо попыталась рассмотреть свои варианты и ориентироваться в деликатной политике этого момента. Среди тех, к кому она обратилась за советом, была Пауэлл Джобс. Буквально через несколько недель Пауэлл Джобс была на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго, сидя в эксклюзивной ложе друзей и семьи Харрис и наблюдая, как ее подруга официально принимает кандидатуру партии на пост президента", – отметил источник.

Оказалось, что Пауэлл Джобс лично обзванивала женщин-лидеров в области технологий и призвала их публично поддерживать Камалу Харрис в президентских выборах. Неизвестно, возможно агитация таких звезд, как Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Дженнифер Лопес и Мэрил Стрип, также ее рук дело.

Ранее OBOZ.UA писал, что Камала Харрис впервые отреагировала на поддержку Тейлор Свифт, за которую ее возненавидел Трамп. Певица имеет миллионную фанатскую базу, поэтому ее влияние может изменить ход выборов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!