Лоуренс пережила измену, а Пэрри бросили по смс: как известные женщины изменились после болезненных расставаний

Звездам особенно тяжело даются расставания с избранниками. Они не могут полноценно проработать свое эмоциональное состояние. Почему? Потому что папарацци следят за ними в частной жизни, а масс-медиа публикуют субъективные версии о причинах разрыва. Это еще не все. В соцсетях любознательные фанаты интересуются в сообщениях и комментариях, почему их любимая пара не вместе.

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В результате одни звездные красавицы начинают злоупотреблять алкоголем и запрещенными веществами: не выдерживают давления со стороны общества. Другие становятся лучшими версиями себя, чтобы показать, что этот опыт их не сломал. Узнайте в материале OBOZREVATEL о том, кто из знаменитостей изменился к лучшему после болезненного разрыва романтических отношений.

Адель

Английская певица и автор песен Адель после развода с лондонским бизнесменом Саймоном Конецки, с которым была в браке 8 лет, не отчаялась. Она занялась спортом, принялась правильно питаться и похудела на 45 килограммов. В 2021 году знаменитость выпустила альбом "30". В одном из его треков, Woman Like Me, написала строки, которые адресовала бывшему, чтобы окончательно перевернуть эту страницу своей жизни: "У тебя никогда не было такой женщины, как я".

Дженнифер Лоуренс

Расставание с британским актером Николасом Холтом было болезненным для американской актрисы Дженнифер Лоуренс. В течение двух лет эти звезды то расходились, то восстанавливали отношения. Когда муж тайно закрутил роман с Кристен Стюарт, Джен разорвала помолвку с избранником, и полностью сконцентрировалась на карьере. С тех пор она стала одной из востребованных актрис Голливуда, а также получила престижные кинопремии "Оскар" и "Золотой глобус".

В 2019 Лоуренс вышла замуж за Кука Мэрони, американского искусствоведа и арт-агента, директора картинной галереи Gladstone Gallery в Нью-Йорке. С ним построила гармоничные отношения.

Кортни Кардашьян

Американская фотомодель, актриса и бизнес-вумен Кортни Кардашьян в 2015 году разошлась со Скоттом Дисиком. Причиной стал разгульный образ жизни избранника. Завершение токсических отношений пошло на пользу девушке. Она начала ежедневно заниматься спортом, изменила стиль одежды и похудела. Интенсивные тренировки, по словам Кортни, помогли вернуть уверенность в себе и привести мысли в порядок.

Кэти Пэрри

Американская певица и композитор Кэти Пэрри 2 года была в браке с английским комиком и актером Расселом Брэндом. В 2011 году они развелись. Через две недели после этого звезда вышла на публику с ярко-голубыми волосами, чем всех шокировала. Ведь до этого выступала только с естественным цветом прядей – черным. Так нестандартно она продемонстрировала переход к новому этапу жизни. И ее можно понять, учитывая, что Рассел предложил расстаться в смс-сообщении, за несколько минут до начала ее сольного концерта.

Со временем Кэти отпустила ситуацию и сосредоточилась на карьере. Выпустила немало новых хитов, съездила в три мировых тура и была членом жюри в американских шоу талантов. В 2019 году певица вышла замуж за актера Орландо Блума, от которого вскоре родила дочь. Новый избранник и материнство оказали хорошее влияние на Пэрри. Она отошла от экстравагантных сценических образов и смогла восстановить внутреннюю гармонию.

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