Лиза Глинская беременна: звезда шоу 'МастерШеф' показала фото с заметным животиком

Известный украинский кондитер, победительница и судья проекта "МастерШеф" (СТБ) Лиза Глинская беременна. Об этом она сообщила, обнародовав фотографию с характерно выпирающим животом.

Раньше звезда уже пыталась стать мамой, однако из-за халатности врачей ребенок появился на свет мертвым. Новый красноречивый кадр появился на странице кондитера в Instagram.

Она никак не прокомментировала новость, добавив только смайлик с розовым цветочком. Возможно, знаменитость намекнула, что ждет дочь, или просто выбрала эмоджи по настроению.

В комментариях подписчики бросились поздравлять Лизу Глинскую, а некоторые поделились, что догадались о беременности судьи кулинарного проекта раньше, когда она давала интервью журналистке Алине Доротюк.

Именно во время того разговора звезда рассказала трагическую историю об утраченном ребенке. Она долго прорабатывала страшный эпизод 15-летней давности с психологом, но до сих пор поминутно может рассказать, что с ней происходило и как неквалифицированно вел себя медперсонал.

Сейчас Лиза Глинская замужем за Максимом Большаковым, которого знает 23 года. Они начали встречаться в период пандемии, но поженились только в 2022-м. У мужчины уже есть сын, часто проводящий время с ними.

"Он живет в Киеве с мамой. Есть две семьи. Это ребенок, которого мы воспитываем совместно. То есть неделю через неделю, 50% он проводит с нами. То есть я мачеха", – рассказывала звезда.

Как писал OBOZ.UA, ранее Глинская шокировала поклонников своими архивными снимками, на которых у нее практически нет волос на голове. Много лет назад звезда решилась побриться налысо именно из-за потери ребенка.

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