Элтон Джон почти ослеп на один глаз из-за страшной инфекции: в каком состоянии 77-летний певец

Всемирно известный британский музыкант Элтон Джон сообщил о недуге – в течение лета боролся с инфекцией на глазу, в результате чего ухудшилось зрение. Сейчас звезда чувствует себя лучше, но дальше проходит лечение.

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Название этой инфекции 77-летний певец не сообщил, но сказал, что реабилитация проходит медленно. О своем состоянии здоровья Элтон Джон сообщил в Instagram. Он опубликовал письмо на фирменном бланке со своей подписью.

"В течение лета я боролся с тяжелой глазной инфекцией, которая, к сожалению, оставила меня с ограниченным зрением на один глаз. Я поправляюсь, но это чрезвычайно медленный процесс, и пройдет некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу", – сказал он обнадеживающую информацию.

Знаменитость отметила, что его не госпитализировали, а вся реабилитация проходила в родных стенах. Он не сообщил, сколько времени борется с инфекцией, но отметил, что это происходило "в течение лета".

"Я очень благодарен замечательной команде врачей и медсестер, а также моей семье, которая так хорошо заботилась обо мне в последние несколько недель. Я спокойно провел лето, восстанавливаясь дома, и чувствую себя положительно относительно прогресса, которого я достиг в своем лечении и восстановлении. С любовью и благодарностью, Элтон Джон", – продолжил певец.

Многие звезды выразили свою поддержку и наилучшие пожелания в комментариях.

Певец Спенсер Сазерленд написал: "Я люблю вас, Элтон".

Актер Дэвид Бартко отметил: "Люблю вас! Посылаем целебные вибрации!"

Актер и певец Билли Портер напечатал: "Отправляем вам всю любовь и мир, который только возможен".

Звезда "Полового воспитания" Анна Ваддингем написала: "Посылаю золотые, целебные вибрации Элтону".

Теннисистка Билли Джин Кинг пожелала: "Отправляем тебе нашу любовь и поддержку. Выздоравливай скорее, друг".

Известно, что в прошлом году Элтон Джон сыграл свой последний концерт в Великобритании. Ему удалось собрать около 120 тысяч человек в небольшом городе Гластонбери. Тогда мировая звезда совершил свой прощальный тур.

Ранее OBOZ.UA писал, что Элтон Джон попал в больницу из-за приятной ситуации. Звезда получил многочисленные травмы.

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