Леся Никитюк назвала причину, почему она отказалась вести Нацотбор на Евровидение 2025

Популярная телеведущая Нового канала и актриса Леся Никитюк впервые заговорила о своей возможной причастности к Евровидению. Она призналась, что могла бы стать ведущей Нацотбора этого года, но появились определенные проблемы на пути к этому.

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Актриса раскрыла, что вести главное песенное шоу страны давно было ее мечтой, и в 2025 году она могла бы сбыться. Однако накладки в датах вынудили отказаться от возможности стать звездой украинской части европейского музыкального конкурса. Об этом Леся Никитюк рассказала в интервью "Ранок у великому місті".

"Мне предлагали вести. Я очень люблю Евровидение с детства. И это моя мечта – вести Нацотбор. Но в этот раз у нас просто по датам не получилось. Предлагали вести. Не говорили, с кем и как", – отметила знаменитость.

В частности, около месяца назад Леся Никитюк неожиданно сообщила, что берет паузу в творческой карьере на экране и покидает развлекательный проект "Хто зверху?" после 7 лет работы над ним. Тогда она поделилась приятными воспоминаниями со съемок и показала архивные кадры с бывшим соведущим – Сергеем Притулой, одна из которых коротко подписала: "Увидела это фото и ностальгия напала. Наверное, уже и мне пора покидать "Хто зверху?"

Однако исполняющая обязанности директора Нового канала Ирина Ваховская опровергла информацию о том, что телеведущая покидает проект.

"Нет, это неправда. Все хорошо. Программа "Хто зверху?" будет с ведущей Лесей Никитюк", – сообщила она и ответила на вопрос журналистки о появлении новых сезонов: – Конечно".

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети начали предполагать, что Леся Никитюк приостанавливает свою телекарьеру из-за беременности. 37-летняя знаменитость решила не раскрывать интригу, так как не подтвердила, так и не опровергла предположения поклонников, а просто отметила: не комментирует сплетни.

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