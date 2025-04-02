Ксению Мишину за границей оштрафовали на немалую сумму и накричали за нарушение: что она сделала

Украинская актриса Ксения Мишина рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней за границей. По словам 25-летней ведущей, когда она передвигалась в автомобиле по дороге Чехии, ее остановили полицейские и оштрафовали на 150 евро (приблизительно 6700 гривен). Она отметила, что представители правоохранительных органов вели себя достаточно грубо и откровенно кричали на нее.

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Об этом знаменитость рассказала на личной странице в Instagram. Актриса объяснила: во время поездки пользовалась GPS-навигатором, однако внезапно необходимый маршрут сбился. Тогда, по словам Мишиной, она взяла телефон в руки, чтобы уладить проблему, из-за чего и попала в беду.

"Вот едешь-едешь, и вдруг у тебя сбивается навигатор. Ты достаешь свой телефон, чтобы снова выстроить маршрут, и неожиданно тебя останавливает полиция и штрафует на 150 евро за то, что ты держала в руках телефон. Ты пытаешься объяснить, что случилось, но тебя никто не слушает, на тебя только кричат, что это все неправда и ты уже три часа разговаривала по телефону. Ты спрашиваешь о доказательствах, а на тебя еще больше кричат и говорят: "Это мы здесь решаем, а не ты". Когда ты ничего не понимаешь на их языке, ты на английском спрашиваешь, что произошло, тебе отвечают: "На английском будете разговаривать в Англии, а здесь мы будем разговаривать на нашем языке". Все же они потом поняли, что остановили иностранную машину, и начали разговаривать на английском, но все равно в скверном тоне", – рассказала актриса.

Похоже, что после того, как Ксения Мишина поделилась неприятным инцидентом, она получила немало сообщений о том, что сама виновна в получении штрафа. Ведущая решила расставить все точки над "i", заметив: прекрасно осознает свою вину, а ее возмущение вызвало именно поведение полицейских.

"Я все понимаю, правила есть правила. Я сделала это (взяла телефон. – Ред.) на дороге. Я же не отказываюсь. Но дело не в штрафе, а в том, как со мной говорили. На меня кричали непонятно почему", – добавила звезда.

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