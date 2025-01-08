Кристину Решетник с тремя детьми развернули на границе с Польшей: на этом 'сюрпризы' не закончились

Жена ведущего Григория Решетника, блогер Кристина Решетник отправилась с тремя детьми в долгожданный отпуск за границу. Однако путешествие началось не очень успешно. Сначала семью не пропустили на таможне, а затем проблемы произошли в аэропорту.

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Кристина Решетник отправилась в поездку с детьми на автомобиле. Этим видом транспорта она проехала около 1000 км и добралась до аэропорта в Катовице, Польша. Однако вместо ожидаемых 16 часов поездки семья потратила на дорогу почти сутки. О проблемах на пути блогер рассказала в InstaStories.

"Без приключений не обошлось. Развернули на границе... Пришлось возвращаться назад в Украину – скоро расскажу больше об этой ситуации, чтобы у вас не повторилось", – отметила Кристина Решетник, но причину пока не назвала.

Из-за этой проблемы время путешествия увеличилось. Однако блогеру все же удалось проехать таможню и попасть в Польшу. От границы она отправилась в Катовице. Опубликовав фото с территории аэропорта Кристина Решетник поделилась воспоминаниями, как до 24 февраля 2022 года дорога в Борисполь занимала всего 20 минут.

"А раньше 20 мин и вылетаешь из Борисполя... Уже даже забылось, что такое было. Но, несмотря на усталость, дети все равно счастливы, потому что некоторое время поживут в покое. И знаете, что они первое сказали, когда услышали звук самолетов: "Мам, это баллистика или НЛО?" – добавила блогер.

Однако на этом проблемы не закончились, ведь она рассказала, что их рейс перенесли. "Сюрпризы не заканчиваются снова", – отметила Решетник.

Как сложилась в дальнейшем их поездка – неизвестно, ведь последний раз женщина была в сети 9 часов назад.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кристина Решетник объяснила, почему отдала младшего сына, которому не было и 4 лет, в школу.

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