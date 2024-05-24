Козловский тайно окрестил сына в Киеве: в сети всплыло фото

Известный украинский певец Виталий Козловский, служащий в ВСУ, окрестил своего новорожденного сына Оскара. Он с женой Юлией Бакуменко позировали в белых вышиванках в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.

Сами родители еще не рассекретили эту новость и не рассказали, кого выбрали крестными родителями. Впрочем, одно фото всплыло в профиле священника Александра Барычко, пишет "Коротко про".

"Новый воин церкви Крестовой. Дождался получить Оскара", – подписал фотографию священнослужитель, державший уже почти 3-месячного мальчика на руках.

Напомним, Козловский и Бакуменко поженились, когда стало известно о беременности концертного директора певца. Роспись была скромной и пришлась на ночь после масштабного обстрела РФ.

25 февраля этого года родился маленький Оскар, которого артист очень полюбил. Он не раз подчеркивал, что с рождением первенца сменил приоритеты в жизни и теперь спешит домой.

Ранее OBOZ.UA писал, что исполнитель рассказывал, почему именно Оскаром назвал своего наследника, как долго пытался стать отцом и когда об этом узнал. Козловский присутствовал на родах.

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