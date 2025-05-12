Комик Василий Байдак рассказал, какой Андрей Данилко в реальной жизни: договаривались об интервью более двух лет

Украинский стендап-комик Василий Байдак рассекретил, каков шоумен и создатель сценического образа Верки Сердючки – Андрей Данилко вне камер. По его словам, артист в реальной жизни очень приятный и веселый человек.

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Стоит отметить, что Андрей Данилко довольно редко дает интервью, однако юмористу удалось уговорить знаменитость на разговор, хотя это было и не очень легко. Своими впечатлениями от коммуникации со знаменитостью Василий Байдак поделился в проекте "Тур зірками".

"Впечатления супер приятные. Договаривался (об интервью. – Ред.) я очень долго. Сначала я общался с директором Андрея, говорил, что у меня есть идея подкаста. Мне очень давно было интересно окунуться в историю украинской сценической комедии, которая существовала с 1991 по 2000 годы, потому что я там много чего не видел. Два года и три месяца я с ним договаривался. И уже даже в последний момент все могло отмениться, но он сказал: "Хорошо", – поделился комик.

Как отметил Василий Байдак, интервью с Андреем Данилко прошло так, как он запланировал. В частности, по словам юмориста, создатель образа Верки Сердючки в реальной жизни почти ничем не отличается от того, каким мы видим его на экранах.

"Он веселый, рассказывает разные истории и супер приятный. У него очень добрый вайб", – добавил комик.

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