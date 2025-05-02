Kola снимает маски: премьера новой песни 'Блюз' об исцелении музыкой и скрытых эмоциях

2 мая популярная украинская певица KOLA выпустила новый ритмичный трек "Блюз", который, несмотря на легкое и шутливое исполнение, воспевает искренние чувства.

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Это песня о том состоянии, когда на душе тяжело, но ты делаешь вид, что все нормально. О моментах, когда остаешься один на один с собой – и уже не хочется ничего скрывать. KOLA в "Блюзе" – такая, какова она на самом деле: искренняя, эмоциональная, немного уставшая, но все еще сильная.

Когда сердце испытывает трудности, и мир кажется мрачным, звучание любимой музыки становится тем, что помогает обрести внутреннюю гармонию. И хотя песня звучит легко, в ее основе лежит искренность, объединяющая все эти эмоции в одну цельную картину.

Этот трек – будто бегство от одиночества в простоту, где можно побыть собой, снять маску и дышать. Даже если грустно – можно потанцевать, и от этого становится легче.

"Я всегда даже в ритмичные и, на первый взгляд, шутливые песни пытаюсь вложить нечто большее, чем просто рифмованные слова. Музыка для меня – способ выразить эмоции и переживания, которые не всегда требуют описания словами. "Блюз" – именно такая песня, под нее хочется как танцевать, так и погрустить в том, кто играет на струнах твоей души", – делится KOLA.

Прослушать ритмичный, но при этом нежный трек "Блюз", в котором тонкая ирония переплетается с глубокими эмоциями, можно на всех музыкальных платформах.