Когда следующий сезон 'Холостяка' и 'Холостячки': Григорий Решетник раскрыл интригу

Украинский ведущий Григорий Решетник раскрыл интригу, когда отечественные зрители смогут увидеть новые сезоны самого романтического шоу страны. По словам знаменитости, история "Холостяка" продолжится уже в этом году, а также он надеется, что в 2026-м возобновится и проект "Холостячка".

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Об этом шоумен рассказал на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков. Он дополнительно отметил, что очень благодарен поклонникам реалити за то, что они ждут новые выпуски.

"Скучаю, как и вы, по проекту "Холостячка" – там, где выбирает она. И очень надеюсь, что мы таки запустим его в 2026 году! А в 2025-м продолжим историю "Холостяка". Я знаю, как вы уже ждете 14 сезон и благодарен вам за это", – написал ведущий.

Также подписчики Григория Решетника поинтересовались, не задумывались ли создатели реалити над тем, чтобы следующим главным героем шоу стал шоумен и военный Даниэль Салем. Знаменитость не дал четкого ответа на этот вопрос, однако показал интересный разговор с ресторатором где отметил, что редакторы "Холостяка" ему обязательно позвонят.

Не остался Григорий Решетник и в стороне от недопонимания, которое возникло между ветераном российско-украинской войны Александром "Тереном" Будько и его девушкой Инной Белень. Выяснилось, что пара имеет кардинально разные позиции относительно языкового вопроса. Волонтер считает, что не стоит слишком давить на русскоязычное население нашей страны, ведь они должны переходить на соловьиный постепенно и без лишнего принуждения, тогда как общественный деятель убежден: время мягкой украинизации прошло давно. По мнению телеведущего, это абсолютно нормально, когда два человека, которые начинают строить отношения, высказывают разные точки зрения.

"Я не вижу ни одного конфликта. Это нормально, когда две личности, строя отношения, выражают свою точку зрения, обсуждают те или иные темы, дискутируют и пытаются найти общий знаменатель. Потому что до встречи партнера у каждого из нас был свой личный опыт, детство и путь роста, свое видение жизни. А когда ты строишь семью или отношения, желательно, чтобы эти ценности совпадали и имели одно общее видение и цель. Убежден, Александру и Инне удастся услышать и понять друг друга", – высказался Решетник.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что победительница "Холостяка 13" ответила на хейт из-за позиции относительно русского языка.

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