Какое место заняла украинка Алина Пономаренко на 'Мисс Вселенная 2024'

Представительница Украины на международном конкурсе красоты и талантов "Мисс Вселенная 2024" в Мексике Алина Пономаренко не смогла попасть в список 30 лучших конкурсанток, поэтому выбыла из шоу довольно рано. Победительницей же стала 21-летняя Виктория Кьер из Дании.

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Украинка успела на проекте показать национальный костюм под названием "Сила земли" и свой образ в купальнике. Фотографии с дефиле опубликовали в Instagram "Мисс Вселенная Украина".

Сначала Пономаренко вышла в национальном костюме "Сила земли". Ее образ символизирует украинскую землю, покрытую крепкой броней, оберегающей государство. Основой костюма стали материалы, из которых создают защитные заплаты, а также металлизированная серебряная искусственная кожа. Комбинезон изготовлен из бифлекса, покрытого авторским цветочным принтом.

"Эта броня создана из несгибаемости и отважности украинских защитников и защитниц, стойкости родных, которые ждут своих сыновей, дочерей, мужчин, родителей с войны. Если бы Украина была женщиной, она выглядела бы именно так: живая, нежная и цветущая и одновременно – крепкая, как сталь", – комментировала Пономаренко.

В следующем этапе модель предстала перед публикой в бикини. Она надела голубой купальник, который скомбинировала с высоким каблуком и полупрозрачной накидкой.

Третий раз на сцену Алина Пономаренко вышла в вечернем платье Sherri Hill нюдового цвета. Она предпочла приталенный наряд с глубоким разрезом на юбке, который обнажил ее ногу, и V-образным вырезом.

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядит представительница Украины на "Мисс Вселенная 2024" Алина Пономаренко в реальной жизни и без макияжа.

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