'Какие-то моменты из памяти не стереть'. Алена Тополя призналась, как вынужденное расставание с мужем изменило их отношения

Певица Алена Тополя, с начала вторжения выехавшая с детьми в США, где нашла временное убежище от войны, рассказала, как вынужденное расставание изменило ее с мужем. А также – их супружеские отношения.

Видео дня

Алена Тополя с сыновьями и дочерью находилась в Америке один год и восемь месяцев. Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя с коллегами по коллективу стал на защиту страны – музыканты служили парамедиками на передовой. В августе 2022 их демобилизовали. В сентябре 2023 года Елена вернулась с детьми в Украину. В интервью OBOZ.UA исполнительница призналась, что с того времени некоторые вещи в жизни стали для нее более важными, а для мужа – наоборот.

"Думаю, все мы очень изменились, я не исключение, – отвечает Елена на вопрос, как изменила ее большая война. – Иначе начала относиться к любым ценностям в жизни, дорожить разными моментами. Они стали более глубокими, осознанными. Тарас тоже сильно изменился. Какие-то вещи, которые стали для меня более важными, для него – наоборот. Можно ли с этим что-то сделать? Я не могу влиять и не хочу".

"Мои трансформации произошли из-за определенных ситуаций в жизни, которые позволили прийти к тому, к чему пришла, – продолжает певица. – Но я не могу искусственно создать это для другого человека, потому что оно так не работает. Пока сам не пройдешь какой-нибудь анализ, осознание, какие-то состояния, которые открывают тебе другие ощущения, другие восприятия. Поделиться этим, как опытом, невозможно. Указывать, доказывать, учить тоже невозможно. Я ведь не могу стереть какие-то моменты из его памяти. И он не может этого сделать. Его что-то поражало, что-то задело настолько, что он так изменился. У тех, кто на фронте, у людей, испытывающих страх смерти на передовой, очень многое происходит в голове. Там становится важным для каждого свое".

Полное интервью с Аленой Тополей читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 6 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!