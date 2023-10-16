Как выбрать национальное жюри от Украины на Детское Евровидение 2023 года. Инструкция

Началось голосование за состав национального жюри на Детское Евровидение 2023 от Украины. Опрос можно пройти в мобильном приложении "Дія" до 22-го октября.

Об этом стало известно из официального Telegram -канала "Дія". Судьи, которых выберут украинцы, будут выставлять баллы участникам из других стран в финале песенного конкурса, который пройдет во французской Ницце.

Для того, чтобы проголосовать, следует авторизироваться в приложении "Дія", перейти в раздел "Услуги" и найти "Опрос". Срок голосования составляет неделю – с 16 по 22 октября.

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Состав жюри будет состоять из трех взрослых, которые соберут наибольшее количество голосов, и двух детей, которых назначит Суспільне. Отдать голос можно одному из девяти представленных кандидатов. Среди них: FIINKA, LAUD, SKYLERR, Алексей Бондаренко, Влад Дарвин, Тоня Матвиенко, Мирослава Салий, Юрий Ткач и Alyosha.

Детское Евровидение-2023 пройдет в Ницце, Франция. За победу в песенном конкурсе сразятся молодые вокалисты из 16 стран, а финал состоится 26 ноября. Украину будет представлять 9-летняя Анастасия Димид с песней "Цветок". Девочка заняла первое место в турнирной таблице и стала победительницей Нацотбора.

Ранее OBOZ.UA писал об Анастасии Димид – нынешней представительнице Украины на Детском Евровидении: кто она такая и почему делает на себе знак креста перед выступлениями.

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