'Интересно, сколько заплатит этот придурок': в деле о смерти Мэттью Перри всплыл интересный момент

В процессе расследования смерти бывшей звезды ситкома "Друзья" Мэттью Перри властями Калифорнии, появились новые интересные подробности. По словам полиции, к гибели актера причастны его приближенные лица, в том числе врачи и личный помощник. По мнению представителей правоохранительных органов, пять человек воспользовались наркотической зависимостью знаменитости с целью обогащения.

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В четверг, 15 августа, подозреваемым были предъявлены официальные обвинения, сообщает People. Некоторые фигуранты дела признают свою причастность к распространению сильного анестетика – кетамина артиста.

Прокурор США Мартин Эстрада заявил, что пять человек знали о борьбе Мэттью Перри со злоупотреблением психоактивными веществами, однако сознательно и добровольно поставляли и вводили ему препарат, который используют в качестве альтернативного лечения депрессии, тревоги и ПТСР. После летального дня группа людей пыталась "скрыть" свою причастность к смерти.

"Эти обвиняемые воспользовались проблемами с зависимостью мистера Перри, чтобы обогатиться", – объяснил работник судебной власти.

Дополнительно Мартин Эстрада отметил, что представителями полиции была обнаружена личная переписка между двумя фигурантами дела, в которой они обсуждали прибыль, которую им удастся получить в результате спланированных махинаций.

"Интересно, сколько заплатит этот придурок. Давайте узнаем", – говорилось в сообщениях.

Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами США, были арестованы двое подозреваемых, которые первыми признали свою причастность к делу. Ассистент знаменитости сознался: неоднократно вводил Мэттью Перри кетамин, в том числе в день смерти, не имея специальной медицинской подготовки. Помощник и другая пара обвиняемых впоследствии тоже будут привлечены к ответственности.

Заметим, что, согласно результатам вскрытия, в момент смерти звезда "Друзей" проходил инфузионную терапию кетамином. Его гибель повлекло за собой острое влияние вещества на организм, поэтому первоначально инцидент маркировался как несчастный случай. Однако впоследствии власти США возобновили расследование обстоятельств трагедии, в результате чего начали появляться новые детали.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в деле о смерти звезды Мэттью Перри появились новые резонансные подробности. Полиция впервые арестовала человека, фигурирующего в этой истории, чтобы выяснить источник поступления кетамина, повлекшего гибель.

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