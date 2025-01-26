Инна Мирошниченко показала, как выглядела 15 лет назад: хотела казаться старше

Жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко, адвокат Инна Мирошниченко поделилась с подписчиками архивными фото себя 15 лет назад. Она призналась, что всегда выглядела моложе своего настоящего возраста, поэтому в те времена часто наносила яркий макияж, чтобы казаться старше.

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Своеобразную хитрость со средствами декоративной косметики блогер использовала, поскольку только начинала свою юридическую карьеру и хотела быть более убедительной для клиентов. Соответствующие кадры появились на странице избранницы комментатора в Instagram.

Как отметила Инна Мирошниченко, на редкие фотографии она наткнулась, когда просматривала архив галереи. Адвокат обнародовала фотографию, на которой позировала на камеру в сдержанном костюме, а также поделилась несколькими скриншотами из телевизионных эфиров, где появлялась как эксперт. Она призналась, что тогда довольно часто предпочитала красную помаду в своем макияже, чтобы казаться старше.

"Я всегда выглядела намного моложе своего возраста. Это всегда было большим минусом. Потому что я адвокат, занимаю высокие должности, работаю с крупнейшими заказчиками. Но все время переживаю, что я как школьница, а должна уговорить их доверить мне миллионы. Поэтому крашусь и хожу всегда с этим кирпичным лицом", – написала блогер.

Кроме фотографий с начала своей юридической карьеры, жена Тимура Мирошниченко опубликовала и архивный кадр из отдыха. Тогда адвокату было 20 лет и она позировала на камеру в темном купальнике, наслаждаясь Черным морем в Крыму.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Инна Мирошниченко призналась, планирует ли брать в семью пятого ребенка и что об этом думает ее муж.

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