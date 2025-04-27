'Имидж президента – не просто одежда': легенда моды Виктория Гресь рассказала о символизме образа Зеленского на прощании с Папой Римским. Фото

На церемонии прощания с Папой Римским Франциском президент Украины Владимир Зеленский впервые за долгое время предстал перед миром в черном костюме вместо привычного свитшота цвета хаки. Новый образ президента разработал украинский дизайнер Виктор Анисимов – и его символизм не остался незамеченным.

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Легенда украинской моды Виктория Гресь выразила OBOZ.UA свое увлечение изменениями в имидже президента, подчеркнув, что костюм Зеленского стал точным ответом на запрос времени и мирового контекста. По ее словам, в новой одежде президента четко чувствуется деликатный дизайнерский почерк и баланс между функцией лидера нации в военное время и его личностью. Она назвала этот шаг "дыханием новой эпохи", которое символизирует начало нового этапа, несмотря на все вызовы.

"Этот образ четко выверен временем и реальностью в контексте его функции президента Украины в военное время, и в то же время не противоречит личности и фактуре Владимира Зеленского. Это очень символично, как дыхание очередного этапа новой эпохи, несмотря на все сложности, которые мы все вместе переживаем", – отметила Виктория Гресь.

Как она подчеркнула, самое время "снять с нашего президента свитшоты и одеть стильную дизайнерскую одежду".

Гресь также отметила, что имидж современного лидера в медиапространстве – это не только личное дело, но и мощный инструмент формирования образа всей страны: "В современных реалиях имидж президента – не просто одежда. Это демонстрация его вовлеченности в глобальный контекст. Сегодня Владимир Зеленский продемонстрировал: я здесь, я чувствую момент".

Напомним, что еще недавно хаки-свитшот стал неотделимой частью имиджа Зеленского во время войны, олицетворяя близость к армии и народу. Теперь четкие линии стилизованного френча, созданные Анисимовым, открывают новую страницу президентского образа – более сдержанную, но не менее выразительную.

Ранее OBOZ.UA писал, что первая леди США показала красноречивый образ на похоронах Папы Римского Франциска. В нем увидели "скрытое послание".

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