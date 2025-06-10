Хотел бросить сцену и намекал на развод: как живет Александр Стоянов, который продвигал 'русский мир' за рубежом, и вернулся ли он в Украину

В 2024 году балетмейстер, которому 10 июня исполнилось 38 лет, Александр Стоянов, бывший премьер Национальной оперы Украины, снова оказался в центре общественной критики из-за гастролей с классическими произведениями российских композиторов. Несмотря на войну, которую Россия ведет против Украины, артист активно продолжает карьеру за рубежом, демонстрируя на сценах Европы балет "Лебединое озеро" на музыку Петра Чайковского.

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Компания Grand Kyiv Ballet, возглавляемая Александром Стояновым, в прошлом году анонсировала спектакли "Лебединого озера" в Германии и Чехии. Это вызвало возмущение, в частности, прима-балерины Национальной оперы Кристины Шишпор, которая напрямую обратилась к коллегам, обвиняя их в пропаганде русской культуры и упоминая о том, что танцовщики Нацоперы отказались от всех спектаклей российских авторов.

"Вы не боитесь того, что скрываетесь сейчас за границей, а должны находиться в Украине? А еще пропагандируете русскую культуру. Пожалуйста, если у вас есть мозги, остановитесь, потому что ходите по краю", – заявляла Шишпор. Она также подчеркнула, что "артисты не будут молчать", если ситуация не изменится.

Этот скандал не является первым для Стоянова. Еще осенью 2022 года его гастроли с балетами Чайковского вызвали шквал возмущения среди украинцев, которые отмечали аморальность исполнения российских произведений украинскими артистами во время войны. Тогда Национальная опера Украины выступила с официальным заявлением, в котором призвала не ассоциировать театр с "балетными труппами непонятного происхождения", к которым, в частности, относится и коллектив Стоянова. В заявлении подчеркивалось, что позиция Нацоперы – изъятие из репертуара произведений российских композиторов - принципиальна.

Несмотря на это, Grand Kyiv Ballet продолжает гастролировать. В декабре 2023 года выступление коллектива в Литве также вызвало значительный резонанс. Тогда организаторы оправдывались, что Kyiv Grand Ballet является частной компанией, основанной в 2014 году Александром Стояновым, и что Чайковский, "подобно Моцарту или Шекспиру, принадлежит всему человечеству". Ведущий солист коллектива Виктор Томашек в комментариях журналистам заявлял, что не видит, "каким образом Чайковский пропагандирует Российскую Федерацию и агрессию".

Позиция Стоянова и намеки на развод

Александр Стоянов в своих публичных заявлениях пытается оправдать исполнение русских балетов, ссылаясь на то, что это постановки украинских балетмейстеров. Он цитирует балерину Наталью Мацак, которая утверждает, что "существует огромная разница между происхождением балета и его постановкой", и что "неправильно называть "русскими" балеты, на которые у каждого театра в мире уже десятки лет есть по 2-3 собственные редакции". Стоянов также добавляет, что "Лебединое озеро" основывается на немецкой легенде, а Чайковский писал это произведение в Украине.

В то же время, на фоне этих скандалов, Стоянов подогрел слухи о разводе с Екатериной Кухар. В своих "историях" в Instagram он упоминал о "большой и тяжелой дискуссии" с "матерью моих детей Екатериной Кухар" относительно исполнения "Лебединого озера", тем самым не назвав ее своей женой. Это стало поводом для предположений о разладе в отношениях пары, ведь Кухар, по информации медиа, также работает в Нацопере и, вероятно, придерживается другой позиции по отношению к русской культуре. Слухи о разводе начали появляться еще в конце 2023 года.

Жизнь за границей и планы на будущее

По информации источников OBOZ.UA, Александр Стоянов сейчас не является артистом Национальной оперы Украины, поскольку его контракт закончился и не был продлен. Полномасштабное вторжение застало его на гастролях за рубежом, и до сих пор неизвестно, возвращался ли он в Украину.

В конце 2024 года The Seattle Times сообщал, что Стоянов вместе с семьей временно поселились в городе Белвью, штат Вашингтон, США. Они приложили значительные усилия, чтобы эвакуировать своих детей из Украины, а также помогли эвакуировать 200 танцоров. Супруги якобы также основали четыре балетные труппы, чтобы обеспечить работу танцоров, оказавшихся за рубежом.

Grand Kyiv Ballet, основанный Стояновым в 2014 году, является независимой балетной компанией, в состав которой входят многие танцоры из Украины. По словам Стоянова, в их местной труппе в США около 40% танцоров из Украины, а в труппах в Нью-Йорке и Европе – 70% и 95% соответственно. Компания якобы собирает средства для Киевского государственного балетного колледжа.

Несмотря на критику, Grand Kyiv Ballet продолжает гастролировать со спектаклями на музыку Чайковского, в частности, в США. В марте 2025 года "Большой киевский балет" анонсировал возвращение в Огайо, США, для спектакля "Лебединое озеро". Также были анонсированы выступления "Снежной королевы" и "Лебединого озера" в Сиэтле в мае 2025 года.

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