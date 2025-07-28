Хлывнюка, который служит в ВСУ, затравили в сети по странной причине: он ответил словами легендарного Шевченко

Украинского музыканта Андрея Хлывнюка, фронтмена группы "Бумбокс" и военнослужащего ВСУ, затравили в соцсетях по абсурдной причине. Один из пользователей платформы Threads публично обвинил музыканта в том, что тот "разъезжает по городу на военном пикапе" и "наслаждается жизнью", в то время как другие, мол, вынуждены донатить на такие авто для фронта.

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Несмотря на то, что Хлывнюк находится на реальной службе в ВСУ и неоднократно был на передовой, пользователь решил поставить под сомнение его деятельность, обнародовав саркастическое сообщение. В нем намекалось на якобы пиар и нецелевое использование военной техники.

"Здесь на днях видели Андрея Хлывнюка из "Бумбокс". Он разъезжал по городу на военном пикапе и чилил себе прекрасно. А вы скидывайтесь, дорогие друзья, на пикапы, потому что еще многим "Хлывнюкам" надо заряженная точила баб катать", – написал интернет-пользователь.

Однако такое заявление вызвало шквал возмущения со стороны других украинцев, которые хорошо знакомы с деятельностью Хлывнюка на фронте. Они отметили, что артист уже более трех лет воюет, неоднократно бывал в горячих точках, а пикап, на котором его увидели, вообще не является военной собственностью.

"Этот автомобиль – личное авто Алексея Согомонова, который является продюсером группы "Бумбокс". Ты можешь увидеть "довоенное" состояние этой тачки в клипе "Рок-н-ролл" группы "Бумбокс". То, что Алексей Согомонов переоборудовал машину, и сам в том числе служит в ПВО – только добавляет ему чести. Не тебе! Он эту машину заработал собственным трудом. И только он может сказать кто и куда на его машине может ездить. Учитывая дружеские отношения Хлывнюка и Согомонова... Подумай сам", – отметил другой интернет-пользователь.

К дискуссии присоединились и другие: "Военный куда-то едет через город в крутом пикапе, почему не в окопе? Стопудово по "бабам", ведь других дел в городе не должно быть.

Это Согомонича пикап, а не "военный пикап", на который кто-то донатил. Лично знаю типа из экипажа, что на ротации был с экипажем Хлывнюка. Ты военный? Нет? Ну так завали п*здак. Все просто. Живой – наслаждайся".

Не остался в стороне и сам Андрей Хлывнюк. В своих InstaStories он привел несколько типичных упреков, которые время от времени появляются в его адрес: "Едет мирным городом – пиарится", "У него концерты – где он там воюет", "Попел – и уже герой". Артист завершил свою реакцию глубокой и меткой строкой Тараса Шевченко: "Не так тії вороги, як добрі люди".

Эта цитата – не просто литературная вставка, а точный ответ на волну критики со стороны "диванных экспертов".

Полное стихотворение Т. Г. Шевченко:

Не так тії вороги,

Як добрії люди –

І окрадуть, жалкуючи,

Плачучи, осудять,

І попросять тебе в хату,

І будуть вітати,

І питать тебе про тебе,

Щоб потім сміятись,

Щоб з тебе сміятись,

Щоб тебе добити...

Без ворогів можна в світі

Як-небудь прожити.

А ці добрі люде

Найдуть тебе всюди,

І на тім світі добряги

Тебе не забудуть.

Напомним, Андрей Хлывнюк служит в рядах ВСУ, воевал в Ирпене, Херсонщине и на многих других направлениях. Несмотря на это, он не прекращает заниматься музыкой, записывает песни, выступает на благотворительных концертах и поддерживает военные сборы. Сам артист неоднократно подчеркивал, что культура – это еще одна важная составляющая в борьбе за Украину.

Ранее OBOZ.UA писал: Андрей Хлывнюк во время концерта в Лондоне признался, что не считает свою группу критически важной для экономики и жизнедеятельности населения, несмотря на то, что такой статус ей предоставили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины.

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