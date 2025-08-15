Говорила за глаза: Алена Шоптенко прокомментировала давний конфликт с Натальей Могилевской и пролила свет на причину ее неприязни

Украинская танцовщица Алена Шоптенко высказалась относительно конфликта с исполнительницей Натальей Могилевской, который произошел много лет назад. О напряженных отношениях между знаменитостями вспомнил Слава Демин и даже отметил, что в свое время певица отказалась говорить об участии хореографа в одной из телевизионных программ. Шоптенко призналась, что уже даже не помнит об этой ситуации, более того, сейчас имеет с артисткой адекватные взаимоотношения.

Кроме того, как отметила танцовщица, она не относится к поступку исполнительницы как к личной обиде. Об этом она рассказала в интервью для проекта "Слава+".

"Она (Наталья Могилевская. – Ред.) даже не хотела комментировать твое появление на одной из программ в 2021 году. За глаза это было. И она тогда отказалась о тебе вообще что-то говорить", – сказал Слава Демин.

Алена Шоптенко довольно удивленно отреагировала на слова блогера: "Правда? Я не знала этого. Может, я забыла".

И все же танцовщица решила пролить свет на причину неприязни со стороны Натальи Могилевской. По мнению Шоптенко, негативное отношение у певицы было не конкретно к ней, а их паре на шоу "Танцы со звездами" с Владимиром Зеленским. Дело в том, что в 2006 году, участвуя в проекте, исполнительница проиграла нынешнему президенту Украины.

"Я тогда это связала с тем ее поражением, но никоим образом со мной лично, потому что мы еще сто раз общались после этого и все было в порядке", – поделилась хореограф.

