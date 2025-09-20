Где сейчас и как изменилась Alina Pash, которая пыталась построить карьеру в США после дисквалификации с Нацотбора

Украинская певица Alina Pash исчезла из отечественного информационного пространства вскоре после того, как попала в громкий скандал в 2022 году. Тогда исполнительница одержала победу в Нацотборе на Евровидение, однако так и не вышла на сцену международного песенного конкурса. Ее дисквалифицировали из-за представления ложной информации о пересечении границы с оккупированным Крымом.

Видео дня

После начала большой войны исполнительница переехала в США, где начала вести соцсети и выпускать песни на английском. Однако, похоже, желание артистки покорить иностранный рынок несколько отошло на задний план, ведь она вернулась на Родину. Где сейчас и чем занимается Alina Pash читайте в материале OBOZ.UA.

Певица приехала в Киев

В своих соцсетях Alina Pash обнародовала кадры, на которых можно увидеть, что она посещает публичные мероприятия в столице Украины. Так, например, недавно артистка побывала на музыкальном событии, организованном Валентиной Левченко, где попела вместе с другими людьми. Показывала исполнительница и фотографии с коллегами по сцене, как вот репером alyona alyona.

В соцсетях можно увидеть, что внешность и стиль Alina Pash кардинально изменились с момента участия в Нацотборе. Раньше она предпочитала этнические образы, а теперь выбрала более нестандартный, готический имидж. 32-летняя артистка нередко носит линзы, делает оригинальный макияж и носит специфическую одежду.

Стоит заметить, что имя Alina Pash "блеснуло" в украинском инфопространстве еще в начале этого года. Тогда стало известно, что певец Дмитрий Монатик (MONATIK) записал с ней совместную композицию "Скромність", что стала частью музыкального альбома "Вічно танцююча людина". Как пояснил знаменитость, он сотрудничал с Alina Pash еще до того, как она уехала в США.

Дмитрий Монатик отмечал, что его коллега по сцене жалеет о некоторых своих поступках, как, например, выступление на одной сцене с россиянами. Он говорил: "Я понял ее боли, ошибки, в которых она очень сильно раскаивается и хочет, чтобы ее поняли, но ясно, что, наверное, еще нужно время".

Скандалы с Alina Pash

Фотографии с "российским следом"

Alina Pash попала в немилость некоторых украинцев еще в 2019 году. Тогда артистка должна была выступить на параде ко Дню Независимости Украины, что не на шутку возмутило граждан нашей страны. Причиной этому стали фотографии артистки в куртке, цвета которой напоминают флаг РФ.

Под соответствующими кадрами юзеры оставляли много гневных комментариев, на один из которых певица ответила: "А я и своего научаюсь, и чужого не чураюсь. А х*ле?".

Нарвалась на критику Alina Pash и из-за архивной фотографии в Москве. В 2017-м она попозировала на камеру на Красной площади в футболке с надписью Kyiv. Как объясняла певица, таким образом она выражала своеобразный протест. Исполнительница также признавалась, что мама уговаривала ее удалить кадр, ведь понимала, что люди не поймут посыла.

Гастроли в РФ

Отличилась Alina Pash и сотрудничеством с россиянами. В начале творческой деятельности артистка была участницей группы Delicious Ladies, которая в 2013 – 2014 годах гастролировала по стране-агрессору, несмотря на Революцию Достоинства.

Планировала певица поехать с концертом в РФ и в 2018-м, когда уже развивала сольную карьеру. Однако тогда она отменила поездку из-за сильной огласки.

Скандал на Нацотборе

В 2022 году Alina Pash победила на отечественном песенном конкурсе, однако покорить сцену Евровидения так и не смогла. Причиной этому стало нарушение правил шоу, а именно незаконное пересечение государственной границы, гастроли в России и подделка документов.

Стоит начать с того, что в 2019 году артистка подтвердила свое выступление на свадьбе украинцев в Крыму после оккупации. Тогда Alina Pash не дала четкого ответа, как именно пересекла границу. Подавая документы на участие в Нацотборе певица отметила, что въехала в Крым автобусом через КПВВ "Чаплинка" в Херсонской области. Она даже предоставила справку для "Суспільного мовника", где подтвердила пересечение границы с украинской стороны.

Со временем волонтер Сергей Стерненко заподозрил, что документ может быть фальшивым. Активист утверждал, что Alina Pash 11 августа 2015 года летела рейсом Киев – Москва. По словам Стерненко, после прибытия в столицу РФ артистка, пользуясь российскими авиалиниями, улетела в оккупированный Крым. Позже артистку дисквалифицировали с конкурса из-за поддельной справки.

Выступление с россиянами

Летом 2022 года Alina Pash согласилась выступить на фестивале Sziget, который проходил в столице Венгрии – Будапеште, несмотря на то, что в нем участвовали россияне. Она заявляла, что целью ее появления на мероприятии является обеспечить присутствие "украинского голоса" и сделать все возможное, чтобы артистам из РФ было стыдно за политику Кремля.

Ранее OBOZ.UA рассказал, где сейчас и чем зарабатывает на жизнь скандальный комик Антон Лирник, который попросил помощи у Путина и стал "иноагентом" в России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!