Финалистка Нацотбора FIЇNKA ответила на обвинения в плагиате и предположила, кто пытается ее подставить

Финалистка Нацотбора на Евровидение 2025 года, украинская певица Ирина Выхованец, более известная под сценическим псевдонимом Fiинka, ответила на обвинения в плагиате испаноязычной песни Con Altura. Она предположила, что ее пытаются подставить конкуренты.

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В интервью "Суспільне Культура" артистка заявила, что поначалу даже посмеялась над информацией, которую стали распространять в сети. По словам Ирины, она считала, что на песню, с которой она хочет представить Украину, начнут делать мемы.

"Видимо кто-то из конкурентов зацепился за какой-то хороший инфоповод, и начали капслоком писать: сходство один в один, копия. Люди разнесли, даже не слушав ни песню, ничего. Но спасибо Тине Кароль, потому что, пожалуй, мои бы все оправдания звучали бы бестолково, потому что люди, которые хотели захейтить, только ждали, чтобы это сделать, – заявила она. – Но Тина Кароль проставила все точки. Она сказала: сходства нет, все проверено".

Относительно композиции испанской знаменитости Rosalia – Con Altura 2019 года, с которой начали сравнивать ее песню "Культура", Выхованец ответила, что у них совсем разные контексты.

"У меня же звучит "культура". И так далее, – пояснила она. – Тина Кароль расставила все точки на "ї", все хорошо, тема снята".

Напомним, после обнародования конкурсных песен участников в сети начали распространяться обвинения в плагиате в адрес Ирины Выхованец, которая завоевала шанс на участие в финале. Тина Кароль вышла на связь, чтобы прекратить безосновательные обвинения.

Ранее OBOZ.UA писал, писал, что звездная блондинка стала продюсером Национального отбора на Евровидение 2025 года.

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