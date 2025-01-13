Финалистка 'Холостяка 13' раскрыла главную ложь участниц, идущих на шоу 'только за любовью'

Финалистка романтического проекта "Холостяк 13" Анастасия Юзьвак поделилась откровениями о том, чем действительно руководствуются участницы, решая участвовать в реалити-шоу. Она призналась, что каждая из девушек на шоу приходит в определенной степени за пиаром, а не "лишь по любви".

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Этим заявлением финалистка подтвердила слухи, что приняла участие в "Холостяке", чтобы привлечь к себе больше внимания публики и найти свою аудиторию. Анастасия Юзьвак объяснила в Instagram, что уровень погони за популярностью у каждой участницы разнится.

"Меня часто спрашивают: Было ли участие в реалити-шоу "Холостяк" только ради пиара? И снимается ли все там по сценарию? Мой искренний ответ: да, все участники, без исключения, идут на подобные проекты с определенной мерой интереса к пиару. У кого-то этот процент больше, у кого-то меньше, и это нормально. Обвинять кого-то отдельно за такие мотивы несправедливо – это часть реалий подобных шоу, и мы все были объединены подобными целями. Мне смешно с тех участников, кто кричит и всех уверяет, что это не так, потому что кому нужны эти доказательства, и зачем, если есть много сознательных людей, которые все понимают", – прокомментировала финалистка.

Относительно вопроса о сценариях она подтвердила, что полностью продуманного хода событий в шоу нет, хотя определенные ключевые идеи продюсеры все же планируют. Несмотря на критику в адрес проекта, девушка отметила уникальность каждого опыта.

"Важный момент: шоу не снимается по какому-то отдельному сценарию, хотя определенные главные идеи, которые нужно освещать все-таки были спланированы, по-моему. В тех специфических, "вакуумных" условиях, когда ты полностью погружаешься в процесс, начинают появляться настоящие чувства. Ты открываешь в себе новые цели, видишь людей и ситуации под другим углом", – призналась она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр "Терен" ответил, разошелся ли с победительницей "Холостяка 13" после языкового скандала. Оказалось, что пара имеет кардинально разные позиции по этому вопросу.

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