Эмма Стоун побрила голову для роли в кино, который получил громкие аплодисменты на Венецианском кинофестивале. Как актриса выглядит сейчас

На Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера нового фильма Йоргоса Лантимоса "Бугония", которая превратилась в одно из главных событий кинофорума. После завершения показа зал взорвался овациями, продолжавшимися целых шесть минут. Зрители не скрывали восторга, а главная звезда ленты Эмма Стоун несколько раз выходила на поклоны вместе с режиссером, едва сдерживая слезы.

Но не только фильм, но и внешность актрисы стала темой обсуждения в Венеции. Еще в начале 2025 года Стоун носила волосы чуть ниже плеч и оставалась верной своему классическому образу. Однако ради "Бугонии" она согласилась на радикальный эксперимент: почти полностью побрила голову. Ее новый образ можно было увидеть в фильме.

В кадрах ленты зрители видят ее с едва заметной щетиной на голове, что подчеркивает уязвимость, драматизм и одновременно внутреннюю силу ее героини. Этот шаг стал одним из самых смелых в карьере Стоун и в очередной раз доказал, что она готова жертвовать внешностью ради убедительности роли.

На красной дорожке в Венеции актриса появилась уже с отросшими волосами. Лаконичный наряд, дополненный короткой стрижкой, создал элегантный и одновременно смелый образ. Кинокритики отметили, что такой стиль сделал ее внешность еще более выразительной, ведь акцентировал внимание на глазах и чертах лица. Многие в соцсетях сравнили ее с иконами стиля 90-х, когда короткие стрижки считались символом силы и независимости.

"Бугония" – четвертый совместный проект Стоун и Лантимоса после "Фаворитки", "Бедных созданий" и короткометражки "Кинематографическая симфония". В новой работе режиссер снова соединил абсурд, философию и социальную сатиру. Сюжет рассказывает о мужчине (Джесси Племонс), одержимого теориями заговора, который похищает главу фармацевтической компании (Стоун). Он считает, что она – инопланетянка, которая угрожает человечеству. В ходе развития событий зритель становится свидетелем абсурдного, но одновременно тревожного противостояния, которое отражает современные страхи общества.

Фильм является ремейком культовой корейской картины 2003 года "Спасите зеленую планету!" и сочетает элементы научной фантастики, триллера и черной комедии. По словам самого Лантимоса, многое в этой антиутопии напоминает настоящее: "Не так много в этом фильме выдумано, большинство очень напоминает реальный мир".

В кулуарах Венеции уже поговаривают, что "Бугония" может стать одним из главных фаворитов "Оскара". Премьера в североамериканских кинотеатрах состоится 24 октября, а в Украине картина выйдет 31 октября. Для Эммы Стоун эта роль не только стала новым профессиональным вызовом, но и закрепила ее статус актрисы, которая не боится менять себя ради искусства.

