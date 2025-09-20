Эксперты объяснили, как вкус Дональда Трампа повлиял на выбор образа Кейт Миддлтон для государственного банкета в Виндзоре

Кейт Миддлтон выглядела великолепно во время государственного банкета, который состоялся в Виндзорском замке по случаю визита президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании. На официальном мероприятии принцесса Уэльская появилась в изысканном луке с мерцающими элементами, на выбор которого, по словам экспертов, повлияли предпочтения американского лидера.

Супруга принца Уильяма одела роскошное платье от Phillipa Lepley, которое было украшено золотой вышивкой ручной работы по всей длине. Ее Высочество редко предпочитает этот цвет в одежде, однако визит Трампа стал исключением, пишет Hello.

"Он построил Trump Tower, он любит золото. Это был мастер-класс по дипломатическому дресс-коду со стороны Кейт Миддлтон", – сказала королевская редактор Эмили Нэш.

Подтвердил ее слова и журналист Чемпен Белл. Он добавил, что монархи очень тщательно подготовились к банкету, ведь даже столовые приборы были золотыми: "Трамп любит блеск, он любит гламур – и все это выставили напоказ".

Многие ожидали, что Кейт Миддлтон посетит банкет в образе белого, синего или красного цвета. Дело в том, что королевские особы часто предпочитают оттенки одежды, которые соответствуют флагу государства, с представителями которого имеют встречу. Однако принцесса Уэльская продемонстрировала кардинально иной подход.

Кстати, Дональд Трамп был в восторге от аутфита Кейт Миддлтон. Во время государственного банкета президент США сделал комплимент супруге принца Уильяма, отметив, что она выглядит "сияющей, здоровой и красивой".

Как отметили историки королевского протокола, таким поступком американский лидер проявил плохой тон и недипломатичность. Члены семьи монархов привыкли получать комплименты от публики, но не в таком формальном контексте и не от иностранных лидеров во время государственного визита. Какие еще правила королевского протокола нарушил Дональд Трамп, читайте в нашем материале.

