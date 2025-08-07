'Душевно убогие мамины царапинки': MELOVIN взбудоражил сеть резким заявлением о том, кто должен платить на первом свидании

Украинский певец MELOVIN стал центром ожесточенной онлайн-дискуссии, сделав эмоциональное заявление о том, кто должен оплачивать счет на первом свидании. Артист резко высказался против подхода "платим пополам" и призвал мужчин брать финансовую инициативу на себя.

Это утверждение прозвучало в соцсети Threads. Пост сразу же попал в центр внимания: одни аплодировали за прямоту и поддержали мнение певца, другие – возмутились, обвинив его в патриархальности, сексизме и манипуляциях.

"Жду обиженных мальчиков. Но мое мнение таково: девушки не должны платить за себя на первом свидании. Никакого "пополам". Когда слышу о "пополам", блюю от этих апокалиптических сыночков", – высказал свое мнение певец.

Далее – все, как в современном цифровом мире: волна комментариев, сарказм и личные истории в ответ.

"В Европе, куда ты так тянешься стилем (речь о принадлежности артиста к бисексуальным людям. – Ред.), пополам – это норма. Это признак равенства, а не "бедности" или слабости. Там уважают выбор, а не делят людей на "платежеспособных" и "слабых апокалиптических сыночков". Потому что твои апокалиптические "стандарты", где мужчина обязан все тянуть сам, – это не об уважении, а о постсоветском патриархальном пережитке", – написал один из комментаторов.

"Ух ты, а я думал, что 2025 год – это когда люди равны, а не когда девушки – принцессы с TikTok, а парни – кошельки с ногами. Если тебя рвет от "пополам", то как ты живешь в стране, где народ делит последнее и не скулит? Хочешь швейцарский феминизм, а сам мыслишь, как батя из 2003-го, который дарил шампунь на 8 марта", – заметил другой интернет-пользователь.

Дискуссия быстро набрала обороты. Комментаторы делились историями из собственного опыта, иронизировали над "мамиными корзиночками" – мужчинами, которые требуют феминизма, когда речь идет об оплате счетов, но забывают о равенстве в быту, воспитании детей или ответственности.

"Каждый день в каждом кафе или ресторане Украины можно подслушать примерно такую ссору подруг: "Я угощаю!" – "Нет, я!" А тем временем на свидании "мамины корзиночки" после часа тоски о плохих бывших: "Чего я должен ее угощать? Феминизм и..." – написали в комментариях.

"Не обижайтесь маминых царапок, им и так трудно живется в феминистическом мире", – добавил другой подписчик.

Некоторые пользователи также указывали, что важно учитывать пожелания обеих сторон: "Не стоит отвергать желания тех девушек, которые не желают, чтобы за них платили. Их желание также стоит уважать. Мужчина может это озвучить, а за девушкой остается право это принять или нет".

"Открою тебе секрет – в этой жизни никто никому не должен, и все делается лишь по желанию сторон. Что для одних норма – для других не норма. Большинство девушек, которых я встречал, хотели сами платить за меня, или 50/50. А "особы" которым ты с порога сразу что-то должен – отправляются далеко. Если я захочу заплатить за кого-то – я заплачу, но это будет мое желание, а не что я кому-то должен", – возмутился украинец.

На волне бурной реакции MELOVIN опубликовал еще один пост, еще более провокационный, чем предыдущий.

"Мой тредс на тему "кто должен платить на первом свидании" ожидаемо разорвал "пуканы" маминым царапинкам, потому что я считаю, что если девушка не против, конечно, то должен платить мужчина. Набежали... Кого там только не было: душевно убогие, мамины пуси... Девушки, если кто-то говорит "ты слишком требовательна" только потому, что имеешь уже свой уровень, хочешь уважения, – он просто привык к бесплатному цирку, да одной гвоздике в целлофане. Нах*й. Всем поцелуйчик. Жду снова возмущенных", – написал певец.

Такой тон действительно спровоцировал еще большее возмущение в комментариях. Некоторые украинцы отметили, что разочарованы не только взглядами артиста, но и агрессивной формой подачи.

"Мел, я не могу согласиться с вами, при всей моей любви к вам. Я не ожидал увидеть консервативные нарративы, где мужчина – "добытчик мамонтов", а женщина – "цветок для рождения детей". Я очень уважаю ваше творчество и вас, но эти нарративы являются постсоветским патриархальным пережитком. Отношения должны строиться, в первую очередь, на чувствах. Ваше мнение имеет место быть, если вы не оскорбляете мнение других. Извините, но наличие тех или иных гениталий, не влияет на то, должен ты платить или нет", – раскритиковали в комментариях.

"Мел, я все больше разочаровываюсь в тебе", – заявил другой пользователь.

Однако нашлись и те, кто встал на сторону артиста, отметив, что подобная позиция не обязательно является проявлением патриархата, а может быть жестом уважения и внимания.

"Согласна с вами, но не потому что мужчина – добытчик, а женщина – цветок, а потому что женщины вкладываются в отношения гораздо больше, чем мужчины (быт, досуг, дети и т.д.). Так мы устроены – это ок, поэтому мужчины должны как-то компенсировать это для баланса, а как это еще сделать, как не материальными средствами", – заметили в сети."По этикету, платить должен тот, кто пригласил, и желательно обсудить заранее, как будет разделен счет. Потому что не очень красиво получается, когда тебя пригласили на свидание и в последний момент предлагают делить счет пополам", – объяснил другой пользователь.

