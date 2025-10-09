Дочь повторила успех мамы: как выглядит 'династия' английских королев красоты, которые завоевали корону с разницей в 40 лет. Фото

20-летняя Табита Беннет из Великобритании и ее мама, Вики Беннет, навсегда запечатлели свои имена в истории конкурса красоты "Мисс Блэкпул". Дело в том, что девушка смогла повторить феерический успех своей матери через 40 лет и одержать победу в том же соревновании.

Такой случай произошел впервые за все время существования конкурса, отмечает The Daily Star. Что интересно, теперь Табита Беннетт хочет превзойти свою мать и стать обладательницей титула "Мисс Англия", который состоится 21 ноября в ее день рождения.

Девушка довольно серьезно настроена одержать победу в соревновании и призналась, что имеет положительные предчувствия. Она активно готовится к "Мисс Англия" и хочет, чтобы общественность наконец поняла, что участие в подобных мероприятиях дается совсем не легко.

"Люди думают, что ты просто приходишь в день конкурса и выходишь на сцену в платье. Но это нечто гораздо большее. Сначала проходит собеседование, а потом, если ты попадаешь в топ-10, – вопросы на сцене. Есть экораунд, благотворительный раунд и премия за рекламу", – отметила обладательница титула "Мисс Блэкпул".

Кстати, как призналась Табита Беннетт, раньше она никогда не интересовалась конкурсами красоты. Однако, когда мама начала рассказывать о своем опыте, девушке захотелось попробовать себя в этой сфере. Сейчас Вики Беннетт всячески поддерживает дочь и помогает ей с различными этапами подготовки к соревнованиям, в частности, с выбором образов.

Интересно, что представительницы "династии" английских королев красоты имеют особый подход к своим конкурсным аутфитам. Они не покупают новые платья за огромные суммы средств, вместо чего ищут достойную одежду в секонд-хендах, или создают что-то собственноручно.

"Есть девушки, которые потратили 10 000 фунтов, но мы никогда такого не делали. Вы можете потратить эти средства и все равно не получить корону. Думаю, есть что-то действительно приятное в том, чтобы выиграть в платье из секонд-хенда", – высказалась Табита Беннет.

