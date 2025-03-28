Дочь Елены Кравец раскрыла, планирует ли актриса вернуться в 'Квартал 95'

Старшая дочь украинской комедийной актрисы Елены Кравец рассекретила, намерена ли ее звездная мама снова присоединиться к творческой команде "Квартала 95". Как отметила Мария Кравец, сейчас у юмористки нет таких планов, ведь она хочет создавать собственные проекты.

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Об этом 22-летняя девушка рассказала в комментарии для шоу "Ранок у великому місті". Она намекнула на то, что совсем скоро телеведущая поразит аудиторию новыми интересными работами.

"Думаю, что не планирует. Это были прекрасные времена, но она очень талантливая и имеет невероятное количество разных идей. Она хочет делать что-то свое. Всегда хотела это делать. Думаю, что скоро вы увидите очень крутые проекты от нее", – раскрыла Мария Кравец.

Напомним, что в 2022 году Елена Кравец ушла из "Квартала 95". Сначала актриса отмечала, что поставила участие в юмористическом проекте на паузу, однако позже сообщила: приняла решение окончательно проститься с шоу. Как признавалась звезда, на такой шаг она решилась из-за того, что хотела попробовать что-нибудь новое.

"Ты понимаешь, что хочется идти дальше. Очень хочется попробовать новое. У меня нет предела благодарности судьбе, Богу, этим людям, каждому. Я благодарна за лучшие годы своей жизни", – говорила актриса.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стало известно, от какой роли в "Квартале 95" категорически отказалась Елена Кравец.

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