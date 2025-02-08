'Дія' снова 'легла' в первую же минуту голосования на Нацотборе 2025

В субботу, 8 февраля, украинцы голосуют за участников Национального отбора на Евровидение -2025. Некоторые из пользователей приложения "Дія" начали жаловаться на невозможность проголосовать, некоторые указывают, что проголосовали, но не с первого раза.

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В сети начали появляться сообщения о том, что Дія "легла" во время процесса голосования. Пользователи начали оставлять комментарии под сообщением о голосовании на странице Дія в Facebook, что приложение не дает возможности проголосовать:

А где? Нет голосования в Дії

Ошибка пишет 2.0

Уже не работает

Дія не работает

Пользователям, которые не смогли проголосовать с первого раза, посоветовали "попробовать повторить попытку через несколько минут"

Однако ряд пользователей отметили, что проголосовали за любимого участника с первого раза.

Ранее OBOZ.UA писал, как проголосовать на Нацотборе за любимого артиста.

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