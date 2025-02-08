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"Дія" снова "легла" в первую же минуту голосования на Нацотборе 2025

Елена Былим
Шоу Oboz
1 минута
108
'Дія' снова 'легла' в первую же минуту голосования на Нацотборе 2025

В субботу, 8 февраля, украинцы голосуют за участников Национального отбора на Евровидение -2025. Некоторые из пользователей приложения "Дія" начали жаловаться на невозможность проголосовать, некоторые указывают, что проголосовали, но не с первого раза.

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В сети начали появляться сообщения о том, что Дія "легла" во время процесса голосования. Пользователи начали оставлять комментарии под сообщением о голосовании на странице Дія в Facebook, что приложение не дает возможности проголосовать:

  • А где? Нет голосования в Дії
  • Ошибка пишет 2.0
  • Уже не работает
  • Дія не работает
"Дія" снова "легла" в первую же минуту голосования на Нацотборе 2025
"Дія" снова "легла" в первую же минуту голосования на Нацотборе 2025

Пользователям, которые не смогли проголосовать с первого раза, посоветовали "попробовать повторить попытку через несколько минут"

"Дія" снова "легла" в первую же минуту голосования на Нацотборе 2025
"Дія" снова "легла" в первую же минуту голосования на Нацотборе 2025

Однако ряд пользователей отметили, что проголосовали за любимого участника с первого раза.

"Дія" снова "легла" в первую же минуту голосования на Нацотборе 2025

Ранее OBOZ.UA писал, как проголосовать на Нацотборе за любимого артиста.

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