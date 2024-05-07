УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Деми Мур и Дженнифер Лопес ошеломили публику на Met Gala 2024: почему от платьев этих звезд перехватывает дух. Фото

Анна Боклажук
Шоу Oboz
3 минуты
429
Деми Мур и Дженнифер Лопес ошеломили публику на Met Gala 2024: почему от платьев этих звезд перехватывает дух. Фото

Актриса Деми Мур покорила красную дорожку Met Gala 2024, появившись на ней в непревзойденном вышитом платье, а певица и актриса Дженнифер Лопес ослепила гостей вечеринки, надев эффектное прозрачное платье, переливающееся стразами и серебристым жемчугом.

В последний раз Деми принимала участие в Met Gala в 2019 году. Появление известной актрисы на самом грандиозном вечере моды в Музее искусств Метрополитен стало первым за пять лет, и ее образ, безусловно, стал незабываемым, пишет HELLO!

61-летняя звезда была воплощением элегантности в черном платье-колонце, украшенном розово-белыми цветочными узорами, увенчанным эффектным структурным элементом в форме сердца с шипами.

Деми Мур и Дженнифер Лопес ошеломили публику на Met Gala 2024: почему от платьев этих звезд перехватывает дух. Фото

Платье, в котором классическая элегантность сочеталась с авангардным искусством, было дополнено изысканным выбором бриллиантовых украшений от Cartier, что придало к образу блеска.

Деми Мур и Дженнифер Лопес ошеломили публику на Met Gala 2024: почему от платьев этих звезд перехватывает дух. Фото

Волосы Деми были уложены гладко назад, а ее макияж, нанесенный не кем другим, как Шарлоттой Тилбери, был мягкой палитрой, что позволило ее эффектному платью занять центральное место.

"Все началось с этого невероятного ожерелья Cartier, которое носит Деми", – объяснил дизайнер платья Гаррис Рид. Цветочное вдохновение повлияло не только на ткань, но и тесно связано с дизайном ожерелья, что привело к 11 000 часам шелковой вышивки, превращенной в цветочную тематику платья. Гаррис стремился символизировать Деми как цветок, расцветающий на ковре, описывая свое намерение быть "лианами для ее колючек".

Деми Мур и Дженнифер Лопес ошеломили публику на Met Gala 2024: почему от платьев этих звезд перехватывает дух. Фото

Актриса появляется на Met Gala не очень часто, но каждое ее появление оставляет незабываемое впечатление. А возвращение этого года кажется особенно острым, сигнализируя о возрождении не только в моде, но и в сияющем публичном образе Деми.

Конкуренцию в ослепительном образе для Мур, кажется, создала певица и актриса Дженнифер Лопес, появившись на красной дорожке Met Gala 2024 в блестящем прозрачном платье, захватывающем дух прерывистыми стразами и серебристым жемчугом, пишет HELLO.

Деми Мур и Дженнифер Лопес ошеломили публику на Met Gala 2024: почему от платьев этих звезд перехватывает дух. Фото

Платье-футляр без бретелей и с эффектным скульптурным декольте, которое удлинялось в элементы, похожие на ветки. Украшено свыше 2,5 миллиона стекляруса и бисера из серебряной фольги, что требовало более 800 часов ручной вышивки. Этот шедевр был изготовлен по заказу Дэниелем Роузберри для высокой моды Schiaparelli.

Деми Мур и Дженнифер Лопес ошеломили публику на Met Gala 2024: почему от платьев этих звезд перехватывает дух. Фото

Иллюзорный тюль платья с драпировкой и разрезами спереди элегантно перетекал в шлейф и изящно объединялся вокруг ее ног, передавая суть темы торжественного мероприятия "Спящие красавицы: пробуждение моды".

Деми Мур и Дженнифер Лопес ошеломили публику на Met Gala 2024: почему от платьев этих звезд перехватывает дух. Фото

Для этого весеннего праздника Дженнифер выбрала мягкую палитру макияжа с румянами, легко подчеркнув красоту актрисы. Идеально дополняли ее образ избранные аксессуары: массивные бриллиантовые бусы в форме птицы, элегантные бриллиантовые браслеты, серьги-капли, шелковистый клатч-конверт и туфли на высоком каблуке цвета шампанского.

Раньше OBOZ. UA рассказал, кто из знаменитостей никогда не посещал Met Gala.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!