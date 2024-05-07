Деми Мур и Дженнифер Лопес ошеломили публику на Met Gala 2024: почему от платьев этих звезд перехватывает дух. Фото

Актриса Деми Мур покорила красную дорожку Met Gala 2024, появившись на ней в непревзойденном вышитом платье, а певица и актриса Дженнифер Лопес ослепила гостей вечеринки, надев эффектное прозрачное платье, переливающееся стразами и серебристым жемчугом.

В последний раз Деми принимала участие в Met Gala в 2019 году. Появление известной актрисы на самом грандиозном вечере моды в Музее искусств Метрополитен стало первым за пять лет, и ее образ, безусловно, стал незабываемым, пишет HELLO!

61-летняя звезда была воплощением элегантности в черном платье-колонце, украшенном розово-белыми цветочными узорами, увенчанным эффектным структурным элементом в форме сердца с шипами.

Платье, в котором классическая элегантность сочеталась с авангардным искусством, было дополнено изысканным выбором бриллиантовых украшений от Cartier, что придало к образу блеска.

Волосы Деми были уложены гладко назад, а ее макияж, нанесенный не кем другим, как Шарлоттой Тилбери, был мягкой палитрой, что позволило ее эффектному платью занять центральное место.

"Все началось с этого невероятного ожерелья Cartier, которое носит Деми", – объяснил дизайнер платья Гаррис Рид. Цветочное вдохновение повлияло не только на ткань, но и тесно связано с дизайном ожерелья, что привело к 11 000 часам шелковой вышивки, превращенной в цветочную тематику платья. Гаррис стремился символизировать Деми как цветок, расцветающий на ковре, описывая свое намерение быть "лианами для ее колючек".

Актриса появляется на Met Gala не очень часто, но каждое ее появление оставляет незабываемое впечатление. А возвращение этого года кажется особенно острым, сигнализируя о возрождении не только в моде, но и в сияющем публичном образе Деми.

Конкуренцию в ослепительном образе для Мур, кажется, создала певица и актриса Дженнифер Лопес, появившись на красной дорожке Met Gala 2024 в блестящем прозрачном платье, захватывающем дух прерывистыми стразами и серебристым жемчугом, пишет HELLO.

Платье-футляр без бретелей и с эффектным скульптурным декольте, которое удлинялось в элементы, похожие на ветки. Украшено свыше 2,5 миллиона стекляруса и бисера из серебряной фольги, что требовало более 800 часов ручной вышивки. Этот шедевр был изготовлен по заказу Дэниелем Роузберри для высокой моды Schiaparelli.

Иллюзорный тюль платья с драпировкой и разрезами спереди элегантно перетекал в шлейф и изящно объединялся вокруг ее ног, передавая суть темы торжественного мероприятия "Спящие красавицы: пробуждение моды".

Для этого весеннего праздника Дженнифер выбрала мягкую палитру макияжа с румянами, легко подчеркнув красоту актрисы. Идеально дополняли ее образ избранные аксессуары: массивные бриллиантовые бусы в форме птицы, элегантные бриллиантовые браслеты, серьги-капли, шелковистый клатч-конверт и туфли на высоком каблуке цвета шампанского.

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