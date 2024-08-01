Даже в поезде. Зеленский раскрыл свой секрет занятий спортом при бешеном графике

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важности физических нагрузок в своей повседневной жизни. По словам политика, он пытается уделять спорту хотя бы 40 минут в сутки, хотя и имеет безумный график.

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Об этом Зеленский рассказал в разговоре с французскими журналистами, который был опубликован на YouTube-канале "Зе! Президент". В интервью он признался, что спорт для него обязателен. "Сегодня я это делал в поезде. Это не так много нужно времени, если тебе это хочется делать. 30 секунд – можно это сделать в коридоре поезда. Можно это сделать где угодно", – отметил государственный деятель. Среди классических упражнений, которые выполняет политик, – приседания и отжима.

Однако, отметил Зеленский, для него спорт – "это где большие достижения и большие спортсмены, отдающие этому жизнь". "А для меня это просто – ну так, немного размяться. Физическое напряжение – оно обязательно нужно, чтобы немного мозг отдохнул. Поэтому, если есть возможность ночью, поздно вечером или очень рано утром, я пытаюсь найти свои 30-40 минут", – добавил глава государства.

В начале 2024 года президент рассказал, что пытается найти минутку хотя бы для элементарной зарядки. Особенно он уделяет время спорту перед сном и после пробуждения. Кроме того, Зеленский признался, что следит за собой и считает, что в его возрасте "опасно" есть сладости. Подробности – в нашем материале.

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