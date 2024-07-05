Даша Астафьева продемонстрировала новую прическу с модной челкой. Фото до и после

Украинская певица и модель Даша Астафьева изменила свой привычный внешний вид. Звезда улучшила прическу, добавив трендовую челку Blunt bangs.

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Фото обновленного образа исполнительница опубликовала в своем Instagram. Раньше украинка экспериментировала только с длиной волос.

Такое кардинальное изменение внешности Даша Астафьева делает впервые. Хотя раньше поклонники имели возможность увидеть звезду с челкой, когда она примеряла необычные парики для своих видеоклипов.

Несмотря на то, что артистка не акцентировала внимание на обновлении своего внешнего вида, внимательные поклонники заметили изменение, отметив, что звезде подходит челка.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Анита Луценко вернулась к любимой прическе 10-летней давности.

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