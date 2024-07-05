УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Даша Астафьева продемонстрировала новую прическу с модной челкой. Фото до и после

Анастасия Какун
Шоу Oboz
1 минута
384
Даша Астафьева продемонстрировала новую прическу с модной челкой. Фото до и после

Украинская певица и модель Даша Астафьева изменила свой привычный внешний вид. Звезда улучшила прическу, добавив трендовую челку Blunt bangs.

Видео дня

Фото обновленного образа исполнительница опубликовала в своем Instagram. Раньше украинка экспериментировала только с длиной волос.

Даша Астафьева продемонстрировала новую прическу с модной челкой. Фото до и после

Такое кардинальное изменение внешности Даша Астафьева делает впервые. Хотя раньше поклонники имели возможность увидеть звезду с челкой, когда она примеряла необычные парики для своих видеоклипов.

Даша Астафьева продемонстрировала новую прическу с модной челкой. Фото до и после

Несмотря на то, что артистка не акцентировала внимание на обновлении своего внешнего вида, внимательные поклонники заметили изменение, отметив, что звезде подходит челка.

Даша Астафьева продемонстрировала новую прическу с модной челкой. Фото до и после

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Анита Луценко вернулась к любимой прическе 10-летней давности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!