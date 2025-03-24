Дан Балан неожиданно вернулся в "магический" город Украины и показал первое за полгода фото
Молдавский певец и бывший судья талант-шоу "Голос страны" Дан Балан неожиданно приехал в Украину. 46-летний артист посетил Киев и впервые за полгода поделился с поклонниками снимком, сделанным на фоне Михайловского златоверхого монастыря.
Соответствующую фотографию исполнитель обнародовал на своей странице в Instagram. Под публикацией он оставил краткий комментарий: "Магия Киева в каждом шагу".
Для прогулки по улицам украинской столицы Дан Балан выбрал total-black аутфит. Знаменитость оделся в темные джинсы, футболку и свитер, которые скомбинировали с солнцезащитными очками.
Ценители творчества артиста обрадовались его приезду в Украину, а некоторые даже предположили, что он планирует организовать концерт в нашей стране:
"Приветствуем вас в Киеве. Всегда вам рады и с нетерпением ждем новых хитов".
"Ради видеть. Ждем концерт!"
"Присутствие всегда сильнее слов! Рады видеть".
"Это намек на концерт в Киеве?"
Ранее OBOZ.UA рассказал, что последний раз Дан Балан появлялся в Украине в августе 2024 года. Тогда исполнитель организовал свой первый с начала полномасштабной войны концерт в нашей стране, который состоялся в Одессе. На протяжении музыкального шоу знаменитость пытался общаться на украинском языке, однако, когда с этим возникали трудности, переходил на английский. Стоит отметить, что артист поделился кадрами с концерта в своем Instagram, после чего не делал ни одной публикации, пока не приехал в Киев.
А вот в июне прошлого года Дан Балан отправился на отдых в Карпаты. Он показал несколько фото, на которых позирует среди живописных гор на велосипеде, и написал: "Я уже в Буковеле. Украина, я очень скучал".
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