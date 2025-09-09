В столице Франции пропагандистка Ксения Собчак попала в неприятную для нее ситуацию. Телеведущая находилась в Париже вместе с российским манекенщиком и блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым. Они гуляли по городу, общаясь на русском, когда к ним подошел француз.

Услышав враждебную речь, мужчина внезапно воскликнул: "Хай живе Україна!" и обратился к Собчак с предложением ехать именно туда. Этот случай мгновенно превратился в горячий спор.

Француз заявил, что важно напоминать россиянам о войне, ведь "все знают, что происходит в Украине". Он настаивал, что говорить по-русски в Европе – это не просто бытовой вопрос, а символический жест, который невозможно отделить от политического контекста.

Собчак ответила резко. Она отметила, что "существуют разные мнения по этому вопросу" и обвинила собеседника в расизме. По ее словам, он не имеет права делать выводы о человеке только потому, что тот говорит на русском: "Нельзя судить о национальности и выносить категорические суждения только потому, что вы француз".

Завершив дискуссию, Собчак пожелала мужу хорошего дня и вернулась к разговору с коллегой, но спор не остался незамеченным для прохожих.

Позже пропагандистка прокомментировала инцидент. Она заявила, что знает несколько языков и может "вежливо поставить любого на место", когда этого требует ситуация. Также Собчак отметила, что не позволит провоцировать себя на прославление того, чего она не поддерживает: "Я сама решаю, о чем говорить и что поддерживать".

