Что означает 'отбой'? Леву Шрайберу устроили проверку на знание украинского языка, а он без проблем заговорил на нем

Американскому сценаристу и актеру Леву Шрайберу, ставшему послом United24, устроили викторину по случаю Дня Независимости Украины. Боксер Александр Усик опросил голливудскую звезду по поводу значения нескольких украинских слов, но, как выяснилось, Лев Шрайбер может без проблем говорить на украинском языке.

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Он доказал это, записав видеопоздравления для украинцев с государственным праздником, которое обнародовали вслед за викториной в Telegram-канале United24. Американского актера поблагодарили за стойкую поддержку Украины.

Александр Усик спросил сценариста, знает ли он значение слов "единство, семья, отбой и настоящий друг". Американец правильно объяснил три из четырех слов, а ошибся только на "отбое", объяснив его как конец учебного года.

Лев Шрайбер признался, что готовился и изучал украинский язык, а также пообещал продемонстрировать это, когда в следующий раз приедет в Украину.

Однако уже сейчас он смог сформулировать поздравления с Днем Независимости для украинцев.

"Всем моим братьям и сестрам в Украине. Ваше мужество и стойкость являются вдохновением для всего мира. Спасибо за защиту демократии, ведь это то, что определяет нас, это наша общая мечта, это наша свобода. Именно украинцы напоминают миру, насколько важно ее лелеять и бороться за нее. С днем независимости. Слава Украине", – сказал актер.

Это не в первый раз друг Украины поражает знанием языка. В начале этого года звезда "Крика" на украинском языке обратился к экипажу ледокола "Ноосфера" и оставил для них меткое послание российскому диктатору Владимиру Путину.

Как писал OBOZ.UA, Лев Шрайбер уверен в победе Украины над российскими оккупантами. Однако, по его мнению, боевые действия могут затянуться.

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