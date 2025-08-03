Чарльз III устроил распродажу вещей Елизаветы II: британцы пристыдили короля

Король Чарльз III выставил на продажу ряд вещей, которые принадлежали его покойной матери, королеве Елизавете II, включая ее любимый вертолет Sikorsky S-76C, который использовался с 2009 года. Ожидается, что монарх получит за него около 5 миллионов фунтов стерлингов (6,5 миллионов долларов). Такое решение уже вызвало волну критики в британском обществе – в сети активно обсуждают, не пытается ли Чарльз III таким образом "стереть" память о матери и окончательно переформатировать монархию под себя.

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Как сообщает Daily Mail со ссылкой на брокера, который выставил вертолет на продажу, самолет был в употреблении только у одного владельца – королевской семьи – и считался официальным транспортом главы государства. Его роскошный интерьер лишь недавно впервые был представлен публике: серые кожаные кресла, синий ковер, деревянные элементы, встроенные часы, полочки для журналов и тонированные окна – все выполнено в элегантном и сдержанном стиле, характерном для вкуса Елизаветы II.

Вместо старого вертолета королевская семья уже начала использовать новые AgustaWestland AW139 – два современных реактивных самолета, каждый из которых стоит около 8,5 миллиона фунтов (11 миллионов долларов). Главным преимуществом новых судов является экологичность: они работают на 50% устойчивого авиационного топлива. По информации Букингемского дворца, переход к таким моделям является частью стратегии "зеленой монархии", которой стремится придерживаться Чарльз III.

Однако не все британцы восприняли эти изменения с энтузиазмом. В соцсетях разразилась волна критики: многие пользователи считают, что король не просто обновляет транспорт, а пытается стереть присутствие матери из публичного пространства. Некоторые назвали это холодной и бессердечной рационализацией, другие – символическим актом отдаления от наследия Елизаветы II.

"Экологические самолеты! Только если на них летают элиты, а не мы, простые люди. Почему бы тебе не купить велосипед, Чарльз?"

"Да, "наверху" действительно очень трудно".

"Разве это не принадлежит государству?"

"Итак, он продал лошадей нашей дорогой королевы, потом Land Rover, а теперь вертолет. И все, чтобы наполнить казну Паркера. Мерзкий человек".

"Он пытается стереть воспоминания о своей матери из нашего сознания? Какой же он капризный человек".

"Еще 5 миллионов в кармане? Сюрприз, сюрприз! Жадный маленький человечек. Он не может их с собой забрать. Было бы гораздо приятнее, если бы он начал отдавать что-то стране, которая годами раздавала миллионы ему и его матери".

Волну негодования усилила новость о продаже еще одного знакового атрибута королевы – ее личного Range Rover 2006 года выпуска. Этот автомобиль сопровождал Елизавету II в период с 2006 по 2008 год. Модель имеет уникальные черты: декоративную фигурку лабрадора с тетеревом в пасти, индивидуальные боковые подножки, брызговики, решетку для собак-компаньонов, а также дополнительную проводку для мер безопасности. Заметим, что специальные задние ручки для удобной посадки королевы впоследствии были демонтированы.

Несмотря на пробег в 190 тысяч километров, эксперты оценили авто как находящееся в "образцовом состоянии". Он выставлен на аукцион, который состоится 23 августа на фестивале в Сильверстоуне. По оценкам, за машину могут выручить до 70 000 фунтов стерлингов (90 тысяч долларов). Для сравнения: другой автомобиль королевы – также Range Rover – недавно ушел с молотка за рекордные 132 750 фунтов (174 тысячи долларов).

Ранее OBOZ.UA писал, что самый старший внук королевы Елизаветы II объявил о помолвке. Влюбленные обнародовали официальное заявление, где отметили, что все близкие были рады узнать о кардинальных изменениях в его личной жизни.

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