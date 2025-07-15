Бывшая журналистка 'Говорить Україна' развеяла главный миф о шоу и призналась, как ищут самые дикие истории и героев-маньяков

Майя Габрук, которая работала журналисткой и PR-специалистом на ток-шоу "Говорит Украина", развенчала один из самых распространенных стереотипов о программе – мол, в ней снимаются не настоящие люди, а подставные актеры. По ее словам, все герои были реальными, а их истории – документальными и часто шокирующими.

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Работа журналиста в проекте не ограничивалась только звонками: нередко приходилось буквально идти в поле – или в село, или в суд, или даже в дом к человеку, которого обвиняют в убийстве. Об этом она рассказала в интервью проекту "Мне интересно".

"Это не актеры, это настоящие истории. Просто когда ты их находишь, чтобы узнать, как происходил процесс, ты их прозваниваешь. И всегда должна быть другая сторона, которая ответит. Это принцип журналистики в целом. И принцип истории, которая должна была бы развиваться. Должна быть история, в которой есть одна сторона и есть ответственная сторона. И между этими сторонами есть конфликт. И если есть конфликт между этими двумя сторонами, то это сто процентов то, что история будет развиваться, и она будет интересной", – объяснила Габрук.

По ее словам, главное правило при подготовке выпуска – всегда находить вторую сторону. Даже если это семейная драма, и бабушка жалуется на сына, обязательно надо с ним связаться и дать ему право ответа.

Журналистка вспомнила ситуации, когда приходилось работать с потенциально опасными героями. В одной из историй она лично общалась с подозреваемым в убийстве пожилым мужчиной.

"Я сидела с ним, а оператор вышел. Я с ним долго говорила о том, чтобы он приехал и себя как-то оправдывал на той программе. Дед был под 70 лет. А он мне говорит: "Ты понимаешь, я так люблю людей, но в детстве у меня были такие моменты". И он мне рассказывает, как он отцу на фоне агрессии ножом или вилкой между глаз зарядил. Я в этот момент понимаю, что у человека есть порывы агрессии, когда он себя не контролирует. И он мне рассказывает это все, а я сижу и на скрытую камеру снимаю. И смотрю ему в глаза так мило!" – вспоминает Майя.

Опасные моменты не ограничивались только студией. Майя рассказала, как однажды ехала в Желтые Воды, чтобы договориться о съемке с так называемым "желтоводским маньяком".

"Говорю: "Мам, можешь меня отвезти на трассу, я там маршрутку поймаю, потому что мне надо съездить по проекту". Она говорит: "Куда тебе надо съездить по проекту?" Говорю, что есть желтоводский маньяк, мне надо с ним переговорить, согласится ли он приехать. Она совершенно спокойно вывезла меня", – вспомнила журналистка.

Несмотря на угрозу и моральную нагрузку, Хабрук старалась не терять сочувствия к героям. Ее даже в шутку называли "святой милотой" – после программ, где герои приходили в ярость, именно ее отправляли их успокаивать.

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