Бывшая жена погибшего Максима Нелипы впервые призналась, что стало причиной их развода 5 лет назад

Тамара Нелипа, бывшая жена телеведущего Максима Нелипы, который погиб на войне в середине мая, рассказала о причинах развода с мужем в 2020 году. В частности избранница артиста вспомнила о тяжелой утрате, которую пришлось ей с мужем пережить во время его работы в "Дизель шоу".

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Об этом она рассказала в интервью ОBOZ.UA. По словам Тамары, ей и бывшему мужу удалось сохранить хорошие отношения после расставания.

"Мы с Максом не раз шутили по этому поводу: "Почему поссорились, помнишь? Нет? И я нет! Но ты все равно прости", – отвечает Тамара на вопрос о причинах развода с мужем. – Но если подытожить сейчас, когда прошло уже столько лет, мне кажется, что в то время просто многое наложилось. Был момент, когда его очень подкосила смерть Марины Поплавской. Последние полтора года, когда работали в "Дизель шоу", мы с ней очень подружились. Когда ехали на гастроли, Макс садился рядом в автобусе, она говорила: "Максик, давай, рассказывай".

"Макса очень выбила из колеи эта потеря, – продолжает бывшая жена Нелипы, – А нужно было продолжать работать – писать шутки для "Дизель шоу". Он же много чего там еще делал – сочинял песни, подводки, участвовал в номерах, вел выступления. А когда приходил домой, говорил: "Я не могу шутить, хочу плакать". Потом начался кризис среднего возраста: "Чего я добился в свои годы?" Кроме этого, у нас были кредиты, некоторые вопросы с квартирой. В общем, все со всех сторон".

Тамара говорит, что ей удалось после развода сохранить хорошие отношения с Максимом: "Мои родители развелись, когда мне было лет десять, как нашей дочери Маше, когда это произошло с нами. И мне очень хотелось, чтобы папа оставался в ее жизни, потому что для девочки – это очень важно. С сыном Артемом – то же самое. Мы собирались вместе – чаще Макс прибегал к нам по пятницам. Готовили ужины, смотрели с детьми фильмы. И уже, когда началась большая война, он тоже был у нас, мы провели вместе вечер. И очень тепло попрощались, когда в последний раз виделись".

Полное интервью с Тамарой Нелипой читайте на ОBOZ.UA в четверг, 29 мая.

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