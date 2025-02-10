Букмекеры оценили шансы Украины на победу в Евровидении 2025 после финала Нацотбора: какие прогнозы

После завершения Нацотбора на Евровидение 2025, где победителем стала группа Ziferblat с песней Bird of Pray, букмекеры обновили свои прогнозы относительно шансов Украины на победу в международном конкурсе. Как свидетельствуют данные рейтингов, еще 8 февраля Украина занимала 5-е место среди главных претендентов на победу.

Видео дня

Однако после финала Нацотбора позиция страны несколько снизилась – на момент написания новости наше государство оказалось на 7 месте. Это можно посмотреть на сайте Eurovision world.

На данный момент главным фаворитом Евровидения 2025 остается Швеция, которой букмекеры дают 10% шансов на победу. За ней следуют:

Израиль (8%);

Франция (7%);

Бельгия и Финляндия (по 6%) – их шансы оценивают как примерно равные;

Италия (5%);

Украина (4%).

У Украины, которая несколько недель держалась в топ-5, сейчас есть более низкие шансы на победу по оценкам букмекеров. Стоит отметить, что к началу ставок, а это 14 декабря 2024 года, наше государство занимало 3 место в букмекерской таблице, но с 23 января стало понемногу терять свою позицию.

Ранее OBOZ.UA писал, осуществились ли прогнозы букмекеров на победителя Нацотбора на Евровидение 2025.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!