Букет ландышей и полупрозрачное кружево: Селена Гомес впервые вблизи показала три своих свадебных платья и удивила выбором бренда. Фото

Певица и актриса Селена Гомес, которая вышла замуж за продюсера Бенни Бланко, впервые показала свои свадебные образы вблизи, поделившись новой серией фотографий с торжества в Санта-Барбаре, США. Она удивила выбором бренда: три платья для особого дня создал Ralph Lauren.

Несмотря на то, что сам праздник был в духе классического голливудского сценария – с пышными декорациями, многочисленными гостями и эмоциональными речами, настоящим сюрпризом стал выбор платьев невесты. Вместо брендов, которые традиционно ассоциируются с подобными событиями – Vera Wang, Oscar de la Renta или Marchesa, Селена остановилась на Ralph Lauren – бренде, который редко фигурирует в свадебном сегменте. Фото всех своих образов она опубликовала в Instagram.

Первое платье – классика с кружевом и вуалью

На первом этапе церемонии Гомес предстала в элегантном платье цвета слоновой кости. Образ отличался нежными прозрачными кружевными деталями, глубоким вырезом на спинке и длинным шлейфом. Завершала его воздушная вуаль, спадающая волнами, и прическа в стиле старого Голливуда, которую создал стилист звезды Ренато Кампора.

В этом образе Гомес шла к алтарю, держа в руках букет из ландышей и именно его показала на следующий день после свадьбы. По словам флориста Тайлера Спайера в Daily Express US, эти цветы символизируют чистоту, любовь и новое начало, поэтому стали особенно символичным выбором для невесты.

Второе платье – кружево и романтический шлейф

Для вечерней части празднования невеста сменила образ. Ее второе платье Ralph Lauren имело более романтичный и легкий характер. Это был винтажный фасон с корсетом, вырезом-халтер и длинным кружевным шлейфом. Изящный силуэт и прозрачные акценты создавали ощущение, словно невеста окутана магией.

На одном фото с этим образом Гомес поднимает кружево платья, показывая скрытое сердце с вышитыми на нем первыми инициалами ее имени и Бланко – "S + B" (Селена + Бенни).

Третье платье – шелковое и более повседневное

Среди трех праздничных образов было и третье платье, похожее на церемониальное. Оно было выполнено из шелка и с похожей драпировкой на талии. Однако значительно короче и с глубоким вырезом на груди.

Вероятно, его певица надела уже под конец праздника после того, как сняла фату.

Атмосфера свадьбы

Праздничное пространство было оформлено в светлых пастельных тонах. На столах стояли композиции из сезонных цветов – георгин, рядом были бархатные кресла для гостей. Особое внимание получил свадебный торт в форме сердца, украшенный черной глазурью с надписью Just Married и фигурками жениха и невесты.

