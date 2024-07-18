Бросил школу в 16 лет, любит переодеваться в женщин и поддерживает Украину: как Ричард Брэнсон заработал миллиарды и не побоялся Путина

Британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Ричард Брэнсон, призвавший лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины, 18 июля отмечает день рождения. Неординарному и успешному другу украинцев исполнилось 74 года, а он до сих пор живет активную и насыщенную событиями жизнь.

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У британца было много успешных бизнес-идей и немало провальных проектов, но что действительно выделяет его среди коллег – экстраординарное мышление и отсутствие страха перед всем новым. OBOZ.UA расскажет о самых ярких эпизодах жизни миллиардера и вспомнит несколько его вдохновляющих цитат.

Ричард попробовал все

Свой первый бизнес он начал в 16 лет. Это был журнал Student, ради которого будущий миллиардер бросил школу. Высказывание о первом блине комом – именно о Брэнсоне, ведь эта отрасль не принесла ему желаемый капитал.

Однако уже скоро он начал продавать пластинки по сниженной цене и создал звукозаписывающую компанию Virgin Records, где стали записываться Rolling Stones, Sex Pistols, Spice Girls и многие другие.

С того времени предприниматель создал десятки компаний. Гостиницы, кинотеатры, одежда, газированные напитки, развлечения, авиакомпании, круизы, алкоголь, энергетика, книги, космический туризм, телекоммуникация, стартапы, свадебные платья, косметика, видеоигры – это лишь малая часть бизнесов Брэнсона.

Он говорил: "Нельзя позволять, чтобы убогое словцо "нельзя" тебя остановило. Если у тебя недостаточно опыта для достижения поставленной цели, ищи другие пути. Если хочешь летать, отправляйся на аэродром, разноси там чай. И держи глаза открытыми. Смотри и учись".

Ричард – гений рекламы

Пока большинство бизнесменов сжились со своими строгими и деловитыми образами, британец пошел другим путем. Каждый свой стартап – даже неудачный – он лично пытался продвинуть в массы, как бы комично не выглядел.

К примеру, в 1994 году Брэнсон начал продавать напиток Virgin Cola, а чтобы конкурировать с Coca-Cola, он проехал на танке по трем тоннам банок популярной газировки на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Идея провалилась, однако эта история стала легендарной.

В 1996 году Ричард Брэнсон пришел на открытие своего свадебного салона в платье невесты, а ради рекламы авиакомпании Virgin American спустился со 125-метровой крыши казино-гостиницы в Лас-Вегасе и немного травмировался. Он летал на воздушном шаре, побывал в космосе в 2021 году и переодевался в стюардессу.

Создавая столь громкие инфоприводы, бизнесмен увеличивал шансы своих компаний на успех. В октябре 2007 года он был внесен в британский рейтинг "100 гениев современности".

Когда-то британец сказал: "Все начинается и заканчивается в вашем сознании. Над вами власть имеет то, что вы сами наделили этой властью".

Ричард – преданный друг Украины

Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину предприниматель призвал противостоять российскому диктатору Владимиру Путину. Он объяснял: "Мы не должны бросать страну, которая добровольно отказалась от своего ядерного оружия в обмен на мир, а сейчас находится на грани вторжения со стороны той самой страны, которая убедила ее сделать это".

Впоследствии бизнесмен отмечал необходимость введения санкций против России. Он не побоялся приехать в воюющую страну, чтобы собственными глазами увидеть, что россияне оставили после себя в Гостомеле. Миллиардер пообещал помочь Украине создать новую "Мрію", а также интересовался возможностью возобновления аэродрома "Антонов" и обсудил сотрудничество с Украиной в космической сфере.

Британец считает российских бизнесменов и народ слабыми, потому не верил в успех переворота и смены власти. Он стал послом UNITED24 и обратился к украинцам со словами поддержки.

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