Бритни Спирс потратила более $2 млн на судебные счета своего отца, который 13 лет опекал певицу

Певица Бритни Спирс согласилась выплатить 2,12 миллиона долларов, чтобы покрыть юридические расходы своего отца, Джейми Спирса, по делу о ее 13-летнем опекунстве. В 2021 году суд отменил консерваторство Бритни, позволяющее ее отцу контролировать ее финансы и личную жизнь. Юридическая борьба продолжалась еще несколько лет, и в апреле 2024 года стороны заключили мировое соглашение.

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Джейми Спирс контролировал певицу с 2008 года, сообщает People. Это решение было принято из-за беспокойства по поводу ее психического здоровья, но в итоге стало объектом скандалов и общественного возмущения. У отца певицы был полный контроль над ее финансами, личной жизнью и даже карьерными решениями.

Юридическая борьба за окончательное урегулирование финансовых вопросов продолжалась еще несколько лет. Адвокат Бритни Мэтью С. Розенгарт настаивал на том, что она не должна оплачивать расходы отца, особенно учитывая обвинения в финансовых злоупотреблениях с его стороны.

Согласно документам, Бритни должна была выплатить 500 000 долларов юридической фирме Saul Ewing и 1,62 миллиона долларов фирме Willkie Farr & Gallagher. Певица выполнила обязательство в установленный 60-дневный срок, иначе ей могли бы начислить дополнительные расходы или проценты. В конце концов, она выполнила все финансовые обязательства в определенный срок.

В судебных документах отмечено, что ни одна сторона не признает никаких правонарушений или ответственности. Кроме того, они оба отказались от права подавать апелляцию. Это означает, что конфликт официально закрыт, и Бритни больше не придется появляться в суде по этому делу.

"Это был отличный результат для Бритни, поскольку ей не придется давать показания или участвовать в судебных разбирательствах, чего она категорически не хотела", – рассказал источник.

Ранее OBOZ.UA писал, что Бритни Спирс впервые за два года встретилась с сыновьями. Дети певицы почти все время проводят с отцом после того, как в сентябре 2019 года их мама получила 30% прав на посещение без присмотра.

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