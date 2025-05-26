Бритни Спирс ошеломила фанатов 'пьяной' выходкой в самолете: ей сделали предупреждение

Последнее путешествие американской поп-звезды Бритни Спирс завершилось не самым приятным образом. После возвращения с отдыха в мексиканском Кабо-Сан-Лукас в Лос-Анджелес певица получила официальное предупреждение за нарушение авиационных правил. Инцидент произошел на борту чартерного самолета компании JSX.

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Как сообщило издание PEOPLE со ссылкой на несколько собственных источников, во время полета 43-летняя исполнительница употребляла алкогольные напитки и закурила сигарету прямо в салоне самолета. Такие действия являются прямым нарушением федеральных авиационных правил, независимо от типа рейса. Бортпроводники оперативно вмешались в ситуацию, призвав Спирс прекратить курение. По словам очевидцев, она потушила сигарету, однако об инциденте уже было сообщено соответствующим органам еще во время полета.

Когда самолет приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса, артистку встретили представители власти, которые провели с ней разъяснительную беседу и сделали официальное предупреждение относительно ее поведения. Как отметил информатор PEOPLE, это уже не первый случай, когда звезда нарушает установленные нормы. "Она не совсем придерживается правил", – подчеркнул источник.

Бритни, в свою очередь, прокомментировала инцидент на своей странице в Instagram, выложив сообщение в привычном эмоциональном стиле. Она призналась, что это был ее первый опыт употребления водки, и описала свои впечатления как "удивительно умные". Также она отметила, что была уверена, будто это самолет, где можно курить, ведь друг сам поджег ей сигарету.

"Я прошу прощения перед всеми, кого обидела, но стюардессы всегда убеждаются, что я в любом случае в конце самолета, – написала звезда. – Я думала, что официальные лица встречают меня как поддержку, и я была такая: "Ого, я чувствую себя особенной! Я никогда не была в международном аэропорту! Я что, знаменитость что ли?" Стюардесса вызвала служащих, потому что я курила сигарету!"

Она также пожаловалась на поведение стюардессы, которая, по ее словам, вторглась в ее личное пространство и заставила сидеть пристегнутой сразу после посадки. Артистка назвала это странным и призналась, что чувствовала себя униженной.

Напомним, что Спирс находилась под строгой опекой с 2008 по 2021 год – ее отец Джейми Спирс контролировал как ее имущество, так и личную жизнь. В ноябре 2021 года суд официально прекратил опекунство, и с тех пор звезда неоднократно заявляла о желании жить свободно и открыто.

В 2023 году Бритни выпустила автобиографическую книгу "Женщина во мне", в которой откровенно рассказала о своем детстве, сложных отношениях с Джастином Тимберлейком, легендарном выступлении со змеей на церемонии MTV VMA и жизни под постоянным наблюдением.

Ранее OBOZ.UA писал, что Бритни Спирс согласилась выплатить 2,12 миллиона долларов, чтобы покрыть юридические расходы своего отца по делу о ее 13-летнем опекунстве. В 2021 году суд отменил консерваторство Бритни, которое позволяло ее отцу контролировать ее финансы и личную жизнь.

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