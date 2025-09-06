Британскую студентку приговорили к пожизненному заключению в Дубае за 'очень глупую ошибку': что известно

23-летнюю британку Мию О'Брайен приговорили к пожизненному заключению в Дубае. Девушка из Хайтона, Ливерпуль, "совершила очень глупую ошибку", сказала ее мать, упомянув так называемых друзей осужденной.

Неизвестно, за какое именно преступление была осуждена О'Брайен, но пожизненное заключение в Эмиратах может быть назначено в случаях торговли наркотиками, в зависимости от обстоятельств и количества вещества. Об этом пишет Daily Mail.

Что рассказала мать девушки

Женщина обратилась к неравнодушным людям для сбора средств, которые должны помочь профинансировать проезд и юридические расходы.

"Мию приговорили к пожизненному заключению в Дубае, и сейчас она находится в центральной тюрьме. Как вы все, наверное, можете себе представить, как ее мать, я абсолютно опустошена. Я не видела свою дочь с прошлого октября", – написала 46-летняя Даниэль МакКенна.

По словам британки, Мие всего 23 года, и она "никогда в жизни не делала ничего плохого". Девушка поступила в университет, чтобы изучать право, и, к сожалению, попала в круг не тех "друзей" и сделала очень глупую ошибку, за что теперь расплачивается.

"Поэтому я прошу только пожертвовать что-нибудь, что можете себе позволить, даже если это 1 фунт стерлингов, это может очень помочь, и я буду вам бесконечно благодарна. Спасибо большое", – просила МакКенна.

"Я просто хочу поблагодарить всех за их пожертвования, эти деньги будут использованы для перевода моей дочери Мии, а также для покрытия любых юридических расходов, которые могут возникнуть, и, возможно, даже для того, чтобы доставить семью в Дубай, чтобы увидеть ее, поскольку никто из нас не видел Мию с прошлого октября, поэтому всем вам большое спасибо", – добавила она.

Позже она рассказала, что Мию перевели в другую тюрьму после того, как она получила пожизненное заключение.

За что осудили британку

Другие преступления, за которые назначается пожизненное заключение (которое в Дубае обычно составляет около 15 лет), включают серьезные насильственные преступления и терроризм.

Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании на своем сайте строго предупреждает посетителей Дубая: "К преступлениям, связанным с наркотиками, нулевая терпимость. Наказания за незаконный оборот, контрабанду, употребление и хранение незаконных наркотиков (включая остаточные количества) являются суровыми".

Отмечается, что власти Эмиратов считают наличие наркотиков в крови их хранением. Некоторые "травяные наркотики" и продукты, содержащие каннабидиол (CBD), являются незаконными в ОАЭ.

"Мы поддерживаем семью британки, задержанной в ОАЭ, и находимся в контакте с местными властями", – сказал представитель Министерства иностранных дел Британии.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская блогер Наталья Любаренко, известная под псевдонимом Ната Лайм, погибла в возрасте 31 года после падения с балкона в Дубае. Ее смерть долгое время оставалась неподтвержденной, однако теперь друг блогера, Евгений Белозеров, официально рассказал о трагедии и назвал истинные обстоятельства.

