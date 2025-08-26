'Бомбили Донбасс'. Фагот резко высказался о бывшей жене из России и отношениях с приемной дочерью

Фронтмен группы "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот) признался, что после полномасштабного вторжении имел разговор с бывшей женой, которая живет в российском Белгороде. По словам музыканта, после начала полномасштабного вторжения она позвонила ему лишь раз – в первую неделю войны.

Видео дня

Артист также вспомнил, что и до большой войны его экс-супруга во время встреч резко меняла риторику общения, как только речь заходила о современных событиях. Об этом Фагот рассказал в интервью OBOZ.UA.

"В первую неделю большой войны она позвонила мне с какого-то неизвестного номера, спросила, как я, – вспоминает Фагот. – С иронией ответил: "Ты же выходишь на антивоенные митинги?" Она отрезала: "Ты мне сейчас политинформацию будешь читать?" На этом закончился звонок".

"Помню, когда мы разговаривали раньше (она приезжала на похороны моей мамы в 2018 году), общение было таким: пока вспоминали молодость, все нормально – могли говорить о нашем прошлом, маме, которая ее любила, – продолжает певец. – Но как только касались настоящего, она превращалась в ретранслятор РТР. Сразу звучали заготовленные штампы: "федерализация", "бомбили Донбасс"... Человек просто исчезал за ширмой пропаганды".

Фагот отметил, что вовремя понял: личные отношения с россиянами обречены. "Я рад, что когда-то интуитивно понял: эти отношения нужно завершать и не иметь ничего общего с россиянами – особенно в личных вещах, таких, как семья. Мы прожили вместе немало лет, а потом пришло осознание, что дальше не по пути. Хотя помню, мама после нашего развода даже пыталась убедить меня, что стоит продолжать жить вместе, но решение уже принял окончательно".

Первой женой Фагота была пианистка из Белгорода, с которой он прожил восемь лет. У них не было общих детей; у этой женщины была дочь от другого мужчины, которую Фагот согласился записать на себя, чтобы помочь бывшей жене скрыть правду от родных: "Это не мой ребенок, хотя некоторое время она носила мою фамилию. Сейчас у него уже другая фамилия и отчество, он уже взрослый. Мои родные знали, что она не моя дочь. Жена тогда попросила оформить ее на меня, и я согласился, чтобы помочь – это была скорее формальность. Она тогда была нормальным человеком, но, как я убедился, жизнь в России никого лучше не делает.".

