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"Безэмоциональные одинаковые лица". Корейская группа Stray Kids столкнулась с ксенофобией на Met Gala 2024

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
3 минуты
684
'Безэмоциональные одинаковые лица'. Корейская группа Stray Kids столкнулась с ксенофобией на Met Gala 2024

Известная южнокорейская музыкальная группа Stray Kids столкнулась с ксенофобией на красной дорожке Бала Института костюма Метрополитен-музея Met Gala 2024. Фотографы выкрикивали некорректные высказывания в сторону звезд, демонстрируя свое возмущение и неуважение к гостям.

Stray Kids – первая K-POP группа, получившая приглашение на "Оскар моды". До них на мероприятии можно было не раз увидеть корейских певиц и участниц группы Blackpink Розе и Дженни Ким, исполнителя PSY, а также других соло-артистов.

"Безэмоциональные одинаковые лица". Корейская группа Stray Kids столкнулась с ксенофобией на Met Gala 2024
"Безэмоциональные одинаковые лица". Корейская группа Stray Kids столкнулась с ксенофобией на Met Gala 2024

Приглашение группы стало знаковым событием для фанатов, однако поклонники музыкантов остались недовольны поведением папарацци. Видео, где слышны обидные комментарии, быстро распространили в сети.

Приглашение посетить мероприятие поступило Stray Kids непосредственно от Tommy Hilfiger, поэтому артисты были одеты в индивидуальную одежду, созданную известным домом моды. Звезды принимали участие в интервью, рассказывая об их модном выборе. Когда группа шагала по знаменитой красной дорожке, поклонники по всему миру гордились революционным достижением своих кумиров.

"Безэмоциональные одинаковые лица". Корейская группа Stray Kids столкнулась с ксенофобией на Met Gala 2024

Однако среди веселья прозвучала противоречивая нотка, омрачавшая торжество. Когда кадры с места событий распространили в Интернете, фаны увидели тревожную встречу с папарацци. Во фрагменте, сделанном одним из СМИ, бормотание фотографов перекликалось с пренебрежительными комментариями, их голоса были пронизаны сарказмом: работники медиа сравнили музыкантов с "роботами", лишенными эмоций.

"Безэмоциональные одинаковые лица". Корейская группа Stray Kids столкнулась с ксенофобией на Met Gala 2024
"Безэмоциональные одинаковые лица". Корейская группа Stray Kids столкнулась с ксенофобией на Met Gala 2024
"Безэмоциональные одинаковые лица". Корейская группа Stray Kids столкнулась с ксенофобией на Met Gala 2024
"Безэмоциональные одинаковые лица". Корейская группа Stray Kids столкнулась с ксенофобией на Met Gala 2024

На другом ролике отчетливо слышны крики папарацци, которые выдают "директивы" группе. Слышно, как один голос приказывает: "Все прыгайте", а потом другой говорит: "Как правильно сказать это на корейском?". По мнению пользователей, подобные инциденты укрепляют стереотипы о K-POP, а также демонстрируют ошибочное предположение о том, что корейские звезды не владеют английским языком. Впоследствии лидер группы Банчан высказался по поводу ситуации на своей странице в соцсетях: "Мы провели прекрасное время потому, что все относились к нам с уважением".

"Безэмоциональные одинаковые лица". Корейская группа Stray Kids столкнулась с ксенофобией на Met Gala 2024
"Безэмоциональные одинаковые лица". Корейская группа Stray Kids столкнулась с ксенофобией на Met Gala 2024

Ранее OBOZ.UA рассказывал о Мерил Стрип, Райане Гослинге, Анджелине Джоли и других знаменитостях, которые никогда не посещали Met Gala. Детальнее – в нашем материале.

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