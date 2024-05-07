'Безэмоциональные одинаковые лица'. Корейская группа Stray Kids столкнулась с ксенофобией на Met Gala 2024

Известная южнокорейская музыкальная группа Stray Kids столкнулась с ксенофобией на красной дорожке Бала Института костюма Метрополитен-музея Met Gala 2024. Фотографы выкрикивали некорректные высказывания в сторону звезд, демонстрируя свое возмущение и неуважение к гостям.

Stray Kids – первая K-POP группа, получившая приглашение на "Оскар моды". До них на мероприятии можно было не раз увидеть корейских певиц и участниц группы Blackpink Розе и Дженни Ким, исполнителя PSY, а также других соло-артистов.

Приглашение группы стало знаковым событием для фанатов, однако поклонники музыкантов остались недовольны поведением папарацци. Видео, где слышны обидные комментарии, быстро распространили в сети.

Приглашение посетить мероприятие поступило Stray Kids непосредственно от Tommy Hilfiger, поэтому артисты были одеты в индивидуальную одежду, созданную известным домом моды. Звезды принимали участие в интервью, рассказывая об их модном выборе. Когда группа шагала по знаменитой красной дорожке, поклонники по всему миру гордились революционным достижением своих кумиров.

Однако среди веселья прозвучала противоречивая нотка, омрачавшая торжество. Когда кадры с места событий распространили в Интернете, фаны увидели тревожную встречу с папарацци. Во фрагменте, сделанном одним из СМИ, бормотание фотографов перекликалось с пренебрежительными комментариями, их голоса были пронизаны сарказмом: работники медиа сравнили музыкантов с "роботами", лишенными эмоций.

На другом ролике отчетливо слышны крики папарацци, которые выдают "директивы" группе. Слышно, как один голос приказывает: "Все прыгайте", а потом другой говорит: "Как правильно сказать это на корейском?". По мнению пользователей, подобные инциденты укрепляют стереотипы о K-POP, а также демонстрируют ошибочное предположение о том, что корейские звезды не владеют английским языком. Впоследствии лидер группы Банчан высказался по поводу ситуации на своей странице в соцсетях: "Мы провели прекрасное время потому, что все относились к нам с уважением".

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