Астафьева, Квиткова и другие звезды нарядились в новогодние костюмы и повторили детские фото

В канун новогодних праздников бренд одежды CHER'17 порадовал поклонников праздничной фотосессией, вызвавшей волну ностальгии. В проекте приняли участие популярные украинские звезды, среди которых Даша Астафьева, Даша Квиткова, Виктория Маремуха, Сабина Мусина, Настя Гонцул и другие.

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На фото, опубликованной в Instagram участники предстали в праздничных костюмах, созданных в стиле карнавальных нарядов, и повторили собственные детские снимки. Яркие образы, среди которых снежинки, принцессы и даже Мальвина, стали воплощением искренности и детской радости.

"Новый год – идеальное время для путешествий в детство. Мы воспроизвели детские новогодние костюмы известных инфлюэнсеров, чтобы напомнить: магия никуда не исчезла", – прокомментировали в CHER'17.

Так, модель Даша Астафьева, певица Настя Гонцул, блогеры Таня Самбурская, Настя Елисеева и основательница CHER'17 Таня Парфильева были снежинками на новогодние праздники.

Актриса и телеведущая Даша Квиткова показала домашнее фото в бархатном сарафане и цветных колготках, а владелица салона красоты G.Bar Сабина Мусина на несколько часов снова превратилась в Мальвину.

Модель и актриса Виктория Маремуха надела платье принцессы, а блогер Викель – костюм Красной шапочки.

Ранее OBOZ.UA писал, что певица Руслана Лыжичко трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы и показала архивное фото с ним, которое делала в Крыму.

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