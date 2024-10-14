Андрей Хлывнюк в Польше наткнулся на уличного музыканта, который пел его песню: реакция звезды растрогала сеть. Видео

Сеть умилило видео, на котором уличный музыкант исполняет песню группы "Бумбокс" – "Твой на 100%" – на площади в Познани, Польша. Его выступление услышал фронтмен группы Андрей Хлывнюк и подошел поздороваться с певцом. Знаменитость в тот период времени как раз ездил по миру с концертами.

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На его голове был капюшон, вероятно, чтобы массово не привлекать внимание среди людей на улице. Таким образом, Хлывнюка также не сразу узнали, когда он подошел к уличному музыканту. Видео с этим моментом опубликовали в TikTok.

Хлывнюк был в черной куртке и медленно подошел к музыканту. Мужчина смог разглядеть лицо этого прохожего, только когда он был максимально близко. Оба певца сфотографировались, пожали друг другу руку и разошлись.

Уличный музыкант в течение той короткой встречи улыбался и словно всему миру пытался показать свое счастье. Это также отметили в комментариях к видео в соцсети: "Для Хлывнюка – небольшой жест, для уличного певца – незабываемый вечер".

"Когда твои песни поют уличные музыканты – это и есть признание".

"Просто человеческое вызывает слишком много эмоций".

"Это совпадение приятное".

"Еще одно доказательство быть человеком, просто будьте людьми".

"Хлывнюк настолько беспонтовый... Сделал человеку такой памятный жест".

"Он такой простой и искренний".

"Можно было стать известным музыкантом только ради такого момента".

Ранее OBOZ.UA писал, что певица Злата Огневич призналась в симпатии к Андрею Хлывнюку. Она объяснила, почему их отношения не могли зайти дальше творческого дуэта.

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