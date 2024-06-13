Андре Тан публично восхитился моделью plus size, которая будет представлять Алабаму на 'Мисс Америка 2024': женщина – это не о размере

Известный украинский дизайнер Андре Тан выразил искреннее восхищение внешностью победительницы конкурса красоты "Мисс Алабама" – Сары Миликен. Он указал, что участие 23-летней девушки plus size в соревновании – признак увеличения уровня толерантности общества.

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Этим мнением модельер поделился своем Instagram. Он опубликовал пост, в котором указал: "Женщина – это не о размере, это об энергии, о харизме и шарме!".

Несмотря на большое количество негативных отзывов, модельер отметил, что участие Сары Миликена в американском конкурсе красоты вызывает у него огромное уважение к ее проявлению себя: "Она красавица! И мне очень импонирует, что сейчас люди стали более адекватными и толерантными… не все… вижу, что у нас, к сожалению, еще предстоит большая работа по изменению восприятия людей, но верю, что мы к этому придем!".

В социальной сети Андре Тан объяснил, что его главный месседж не о популяризации ожирения, а об уважении к людям. По его словам, каждый имеет право делать то, что желает. Никто не должен выслушивать негативных мнений, которых не просил.

По мнению дизайнера, тот факт, что большинство брендов одежды расширили размерные сетки, указывает на то, что люди начинают воспринимать естественные вещи адекватно. Добавляет, что сам начал увлекаться моделями plus size после участия в проекте "Модель XL", где окончательно влюбился в таких девушек: "Каждая прекрасная, и одежда должна подчеркивать это, а не прятать!".

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