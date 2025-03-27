Анастасия Приходько впервые за пять лет встретилась с братом: почему между родными разразился скандал и что их объединило снова

Украинская певица Анастасия Приходько и ее старший брат, журналист Назар Приходько, наконец-то возобновили общение после пятилетнего перерыва. Как выяснилось, причиной неожиданной встречи стало важное семейное событие – день рождения младшего сына артистки.

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Журналист признался, что именно этот случай заставил их впервые за пять лет сесть за один стол. Об этом Назар Приходько сообщил в Facebook, опубликовав совместное фото с сестрой и их матерью Оксаной Приходько.

"У меня, между прочим, очень незаурядное событие. Я впервые за пять лет увидел с сестрой. Родной сестрой. Младшей сестрой. Мы вчера впервые за пять лет сели за один стол. Моему племяннику, самому младшему сыну Насты было 4 года. Дети объединяют", – признался Назар Приходько.

Что стало причиной ссоры между Анастасией и ее семьей

Анастасия Приходько неоднократно намекала на напряженные отношения с самыми близкими людьми. В 2021 году она впервые публично заявила, что прекратила общение с матерью и братом.

Тогда певица рассказала, что семья причинила ей много боли, а конфликт продолжался годами. В частности она призналась, что ее мать никогда не звонила ей и не виделась с внуками. Кроме того, в детстве артистка испытывала физическое насилие со стороны матери.

Однако в 2022 году Анастасия все же решила возобновить общение с матерью и сама позвонила ей. По ее словам, она сделала это не для того, чтобы разобраться в конфликте, а чтобы хотя бы частично наладить отношения. Однако с братом Назаром они были еще напряженнее.

Недавно в интервью "Люкс ФМ" артистка рассказала, что начала налаживать общение с мамой, хотя в то время оно было только по телефону.

"Мы виделись один раз. Общаемся, но только по телефону, чтобы избежать лишних конфликтов между собой и сохранить хотя бы общение по телефону. Это мой выбор, она в том невиновата", – говорила Анастасия Приходько.

Почему Назар Приходько не общался с сестрой

Старший брат певицы тоже избегал огласки по поводу семейных конфликтов, однако в 2020 году все же прокомментировал ситуацию. В соцсетях он заявил, что перестал общаться с Анастасией еще 4 января 2020 года – в день рождения их дяди. Тогда он опубликовал эмоциональное сообщение, в котором попросил не ассоциировать его со скандалами сестры. Однако впоследствии этот пост был удалён, и подробности конфликта так и остались неизвестными. Что произошло в тот день, остается загадкой, однако с тех пор брат и сестра не контактировали.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анастасия Приходько регулярно попадает в скандалы. В частности, она неожиданно пропиарила российского певца Иракли, которого не любят в Европе. Под композицию "Вова-чума" знаменитость ехала с недовольным лицом. Свой поступок певица объяснять не стала.

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